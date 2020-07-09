Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны

В России этим летом запустили доступные туры по стране и готовят специальную программу развития детского туризма, сообщила на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она рассказала, куда можно поехать в этом необычном и оказавшемся таким коротким сезоне. Сейчас туристов принимают более 70 регионов, можно планировать путешествие практически по любому из направлений. Действующие ограничения не испортят отдых - меры безопасности сбалансированы, оптимальны и дают возможность комфортно путешествовать, считает Догузова.

В этом сезоне каждый туроператор предлагает с десяток туров по разным направлениям внутри России. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Туристический сезон хоть и с опозданием, но все же стартовал, границы закрыты. Куда поедут туристы?

Зарина Догузова: Сейчас наша главная задача - создать возможность для доступных путешествий по стране за счет пакетных туров, доступной авиаперевозки. Мы работаем в этом направлении. Огромное количество туров уже готовы предложить в этом сезоне. На сайтах большинства туроператоров множество доступных путешествий - от Калининграда до Владивостока. Это и русская Балтика, Калининград, курортные районы Санкт-Петербурга. Для любителей большой воды - регионы Волги от Тверской до Астраханской области. Это и Дальний Восток. Неожиданные направления - Урал, Республика Башкирия, пока еще не изведанный многими россиянами Кавказ.

Безусловно, еще Сибирь. В этом году мы предлагаем доступные туры не только в Республику Алтай и Алтайский край. У нас появилась новинка - Хакасия. Мы запустили также доступные туры на Байкал, в Бурятию. Этот тур - попытка показать гражданам страны уникальную, фантастическую по своей красоте природу Байкала, с одной стороны, и такую самобытную и многообразную культуру самой Бурятии. И конечно, русский Север с его невероятной нетронутой природой. Это и Карелия, и Мурманская область, и Республика Коми.

Сколько стоят такие путешествия?

Зарина Догузова: Стоимость, конечно, зависит от направлений. Но в среднем в этом году, например, цены за недельный отдых с перелетом, размещением, питанием на Алтае начинаются от 30-35 тысяч рублей. Это беспрецедентно. Подобные предложения туроператоры формируют и по другим направлениям. Нужно спрашивать у туроператоров, они смогут подобрать интересное предложение.

Значимая категория туристов - семьи с детьми. Какие предложения у Ростуризма есть для них?

Зарина Догузова: Мы готовим отдельную большую программу вместе с Русским географическим обществом по поддержке детского туризма. Думаю, запустим ее ближе к осени. Правила этой программы сейчас находятся в активной фазе проработки.

Ростуризм мониторит ситуацию на рынке и участвует в решении проблем туроператоров, в ведомстве рассчитывают, что крупных банкротств туроператоров не будет

Что касается семейных поездок, то все те программы, которые мы сейчас прорабатываем с туроператорами - и на чартерах, и на регулярных авиаперевозках, в первую очередь рассчитаны на семьи с детьми. Эта категория путешественников составляет около 65% всех клиентов туркомпаний. При этом им поездки обходятся дороже всего. Еще около 30% - пары без детей и компании, а 5% приходится на все другие категории. Так что мы обязательно продолжим поддерживать именно семейный туризм. Например, будет действовать субсидия для удешевления турпакетов. Сейчас этот механизм прорабатывается.

Планировать путешествия сейчас можно в большинство регионов страны, действующие меры безопасности оптимальны и не испортят отдых. Фото: Алексей Булатов/"Комсомольская правда"

Будут ли субсидироваться авиаперевозки для повышения доступности туров для граждан?

Зарина Догузова: Снижение стоимости перевозки очень важно для формирования доступных путешествий. 35-40 регионов вполне могут претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования регулярной авиаперевозки. Еще где-то с десяток регионов точно можно рассматривать в качестве направлений, где может использоваться чартерная авиаперевозка.

Я уже говорила, что мы прорабатываем запуск чартерной авиаперевозки из Центральной России на Дальний Восток. По всем деталям еще не договорились, окончательное решение не принято, но этому направлению уделяем большое внимание.

Я провела небольшой опрос среди своего круга общения. Людям чаще всего даже не приходит в голову, что можно вот так просто спланировать себе путешествие из Москвы на Дальний Восток. Скорее это ассоциируется с эксклюзивным, дорогим путешествием. Наша задача - такой стереотип сломать и сделать Дальний Восток доступным для жителей Центральной России в самое ближайшее время.

Но мы не исключаем ни один регион нашей страны, где есть гостиничная инфраструктура. Безусловно, прежде чем запускать какую-то программу, смотрим, как добраться, где жить и что делать, что посмотреть.

Комплексные недельные туры по России стоят в этом году от 30 тысяч рублей на человека. Таких доступных цен раньше не было

А если откроются зарубежные курорты, внутренние направления выдержат конкуренцию?

Зарина Догузова: Наша задача - развитие внутреннего туризма. Но мы хотим развивать внутренний туризм точно не за счет ограничения выезда. Многие внутренние направления и сейчас не уступают зарубежным. Наша задача - создать такой туризм в России, такие продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором наших граждан. Когда уполномоченные органы примут решение и иностранные государства будут готовы принимать наших туристов, Ростуризм никаких искусственных препятствий точно создавать не будет.

Как будем развивать въездной туризм?

Зарина Догузова: Ключевая мера поддержки въездного туризма - старт электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Это решение было принято президентом еще в прошлом году. Сейчас оно в финальной стадии реализации. Законопроект находится в Госдуме, планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация дальше станет только улучшаться и действительно не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов.

В прошлом году впервые началось субсидирование туроператоров за привоз иностранных туристов, это общепринятая мировая практика. Было много скептиков со стороны наших коллег, которые не верили в успех механизма. Он казался довольно сложным. Мы его существенно дорабатывали несколько раз, чтобы сделать эффективным и при этом комфортным, не забюрократизированным для туроператоров. Пилот, я считаю, прошел успешно. Как только это будет возможно, мы станем расширять и модернизировать эту меру поддержки.

Зарина Догузова: В этом сезоне впервые появились доступные туры на Байкал. Фото: Пресс-служба Ростуризма

Отрасль постепенно восстанавливается, но ситуация сложная. Возможны ли банкротства туроператоров?

Зарина Догузова: Мы делаем все для того, чтобы крупных банкротств на рынке не случилось. Есть меры финансовой поддержки. Общаемся с туроператорами, пытаемся в рабочем порядке решить целый ряд проблем. Вспомним один из последних случаев, когда пришлось подписать приказ об исключении туроператора "Ника" из федерального реестра туроператоров. Не получилось сразу выработать взаимоприемлемое решение. Но после мы с туроператором проработали механизмы, предложили достаточно комфортный вариант, и коллеги пополнили фонд персональной ответственности в течение суток. Туроператор был вновь включен в реестр. Считаю это позитивным сигналом как для туристов, так и для туроператоров и очень благодарна руководству туроператора, которое, на мой взгляд, заняло социально ответственную позицию. Мы продолжим мониторить рынок и будем надеяться, что никаких крупных, резонансных банкротств у нас не случится.

Какая поддержка будет оказана отрасли?

Зарина Догузова: Комплекс мер поддержки отрасли предусмотрен в рамках национального плана восстановления экономики. Есть существенные меры поддержки гостиничных предприятий, которые оказались в числе самых пострадавших секторов в условиях пандемии. Поддержим туроператоров. Одна из ключевых мер, которая будет интересна инвесторам, это субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых, а также на строительство многофункциональных комплексов. По сути, это дешевые кредиты для инвесторов, которые будут готовы инвестировать в отрасль. Такую программу запускаем впервые. Национальный план восстановления экономики находится на рассмотрении руководства страны. Надеюсь, что в самое ближайшее время он будет принят. Дождемся утверждения плана.

Безопасность

Как выбрать автоперевозчика для детских групп

С 1 июля в России начали работать детские оздоровительные лагеря, организуются экскурсии и автобусные туры. Чтобы обезопасить детей во время таких поездок, родителям, образовательным и другим учреждениям а также турагентам при выборе компаний-перевозчиков стоит придерживаться нескольких правил, рассказали "Российской газете" в Ространснадзоре.

Такие перевозки осуществляются по заказу. Перевозчик должен заключить с заказчиком договор фрахтования либо оформить заказ-наряд. Договор стоит заключать с тем перевозчиком, который зарегистрирован в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и имеет лицензию на перевозку пассажиров автобусами, подчеркнули в Ространснадзоре.

"Также транспортное средство, на котором планируется перевозка, должно быть внесено в реестр лицензий", - отметили в ведомстве. Проверить эти сведения можно на сайте Ространснадзора либо в территориальном управлении государственного автодорожного надзора по месту осуществления планируемой перевозки. Перевозчик должен иметь договор страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и багажа. Информацию о наличии страховки можно уточнить на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

Часть рекомендаций касается непосредственной подготовки к поездке детей. Перед отправлением рейса представитель транспортной компании должен провести инструктаж для водителя автобуса и проверить техническое состояние транспортного средства. В путевом листе об этом должна быть сделана запись.

Особое внимание стоит обратить на то, как перевозчик соблюдает рекомендации для обеспечения санитарной безопасности на автомобильном транспорте, указали в Ространснадзоре. В частности, стоит проверить наличие документа, подтверждающего регулярную дезинфекционную обработку транспортного средства.

Авиация

Россия готовится к открытию международных перелетов

Зарубежные авиарейсы в России будут возобновляться в два этапа. Предложение, внесенное минтрансом, Росавиацией и авиакомпанией "Аэрофлот", поддержал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Решение прописано в протоколе заседания Оперштаба, выдержки из которого приводит ТАСС. Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИДом, Ростуризмом и "Аэрофлотом" должны были представить в кабмин согласованный алгоритм возобновления международного авиасообщения до 8 июля. Минтрансу поручено оценить готовность российских аэропортов до 13 июля.

В минтрансе на запрос "РГ" ответили, что служебную переписку не комментируют, и пояснили, что в случае возобновления международных авиарейсов "заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке".

По мнению экспертов, в первую очередь возобновятся полеты в страны СНГ. А пока драйвером восстановления авиаперевозок стал поток туристов на южные курорты страны. В первые выходные июля пассажиропоток в российских аэропортах на внутренних направлениях поднимался до 80% от докризисного уровня, сообщили в Международной ассоциации аэропортов. В аэропорту Сочи 5 июля обслужили более 32,5 тысячи пассажиров, больше, чем в Олимпиаду 2014 года, когда в сутки в среднем обслуживали 23 тысячи пассажиров, сообщил"РГ" представитель аэропорта.Рост потока отметили и столичные аэропорты. В Шереметьево отметили, что с 1 по 7 июля поток составил около 270 тысяч пассажиров. Это около 40% от средних показателей июля 2019 года по внутренним рейсам. В Домодедово обслужили более 1,4 тысячи рейсов по вылету - 63% от уровня 2019 года.