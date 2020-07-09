Розничная торговля в РФ восстанавливает объемы продаж

Розничная торговля в РФ начинает возвращаться к доковидным показателям: за июнь падение продаж составило 8%, против 31,1% в апреле-мае 2020 года. Сокращение количества чеков составило 16,3%, против 29,2% соответственно. Это следует из сообщения оператора фискальных данных "Первый ОФД".

"В целом, по России средние показатели продаж начинают возвращаться к базовым (период февраль-март 2020) значениям. В период действия федеральных ограничений падение продаж по отношению к базовому периоду составило 31,1%, действия региональных - 16,6%, во время частичного снятия ограничений - 8%", - говорится в сообщении.

Быстрее всего восстановление продаж происходит в Южном и Приволжском федеральных округах: в период частичного снятия ограничений сокращение средней величины продаж в них составило всего 4,6% и 5,2% соответственно.

Еще один показатель состояния розничной торговли - количество чеков - восстанавливается в два раза медленнее: сокращение этого показателя по отношению к базовому периоду в июне, после частичного снятия ограничений, составило 16,3%.

"На территории всей РФ в период федеральных ограничений падение составило 29,2%, в период региональных ограничений - 21,2%, в период частичного снятия ограничений - 16,3% по отношению к базовому периоду (февраль-март 2020 года)", - поясняется в сообщении.

Розничная торговля в Москве восстанавливается медленнее, чем по стране в целом, отмечают аналитики "Первого ОФД". Так, по данным оператора, в период действия федеральных ограничений среднее количество чеков в столице сократилось на 44,5%, в период региональных ограничений снижение составило 37,4%, в период частичного снятия ограничений - 25,4% по отношению к базовому периоду.