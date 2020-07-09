Розничная торговля в РФ восстанавливает объемы продаж

Новости

В Татарстане задержан замдиректора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" 12:18
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на гендира "Зенита" 12:14
Матвиенко: Попытки раскола общества из-за голосования провалились 12:14
В Екатеринбурге проверят информацию о похищении мужчины 12:05
Вышел трейлер фильма с Крэнстоном, Джоли и ДеВито про гориллу Ивана 12:04
Ученые: Риск осложнений от CОVID-19 передался людям от неандертальцев 12:01
Репер Канье Уэст создаст собственную политическую партию 12:00
Skoda Slavia: премьера состоится через три недели 12:00
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона 11:55
Врачи рассказали о первых итогах применения российского лекарства против COVID-19 11:52
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении" 11:48
Продолжение "Первому игроку приготовится" выйдет в ноябре 11:47
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео 11:45
В Москве зафиксировано 568 новых случаев выявления COVID-19 11:34
В Красноярском крае ликвидировали сеть подпольных игровых казино 11:31
Суд закрыл дело в связи со смертью бывшего руководителя Чувашии 11:27
Китай купил российских "Фиксиков" 11:26
Медведев оценил шансы Трампа победить на выборах 11:24
Медведев рассказал о главных качествах для поста президента 11:18
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 11:14
Детская железная дорога в Минске открыла новый сезон 11:12
Медведев рассказал об отношениях с Путиным 11:11
Приставы открыли горячую линию для "двойников" должников 11:11
Медведев рассказал, как российским курортам конкурировать с Турцией 11:05
"Эльбрус": автодом на базе "Пикапа" за 2,5 млн рублей 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 10:55
Рубрика: Экономика

Розничная торговля в РФ восстанавливает объемы продаж

Текст: Светлана Ментюкова

Розничная торговля в РФ начинает возвращаться к доковидным показателям: за июнь падение продаж составило 8%, против 31,1% в апреле-мае 2020 года. Сокращение количества чеков составило 16,3%, против 29,2% соответственно. Это следует из сообщения оператора фискальных данных "Первый ОФД".

"В целом, по России средние показатели продаж начинают возвращаться к базовым (период февраль-март 2020) значениям. В период действия федеральных ограничений падение продаж по отношению к базовому периоду составило 31,1%, действия региональных - 16,6%, во время частичного снятия ограничений - 8%", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
С марта объем онлайн-торговли вырос почти в три раза

Быстрее всего восстановление продаж происходит в Южном и Приволжском федеральных округах: в период частичного снятия ограничений сокращение средней величины продаж в них составило всего 4,6% и 5,2% соответственно.

Еще один показатель состояния розничной торговли - количество чеков - восстанавливается в два раза медленнее: сокращение этого показателя по отношению к базовому периоду в июне, после частичного снятия ограничений, составило 16,3%.

"На территории всей РФ в период федеральных ограничений падение составило 29,2%, в период региональных ограничений - 21,2%, в период частичного снятия ограничений - 16,3% по отношению к базовому периоду (февраль-март 2020 года)", - поясняется в сообщении.

Розничная торговля в Москве восстанавливается медленнее, чем по стране в целом, отмечают аналитики "Первого ОФД". Так, по данным оператора, в период действия федеральных ограничений среднее количество чеков в столице сократилось на 44,5%, в период региональных ограничений снижение составило 37,4%, в период частичного снятия ограничений - 25,4% по отношению к базовому периоду.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками