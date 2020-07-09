У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung уберет из коробок со смартфонами привычные вещи

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2020,  
14:46

В компании Samsung рассматривают возможность оставить в коробках со смартфонами только сами устройства, зарядные кабели и документацию, убрав при этом зарядники. Это позволит добиться сразу нескольких целей.

Во-первых, уменьшится размер самой упаковки, что позволит снизить затраты на логистику. Во-вторых, удастся снизить себестоимость готового набора.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке смартфонов

По словам источников, в компании не видят необходимости класть в каждую коробку со смартфоном зарядное устройство, поскольку практически у каждого пользователя дома и на работе уже есть несколько зарядок.

Ранее стало известно, что похожим образом собирается поступить и Apple, однако эта информация пока официально не подтверждена.

гаджеты
Фото: Sony
"Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Сколько будет стоить PlayStation 5 07.07.2020
WhatsApp радикально обновили. Пять главных улучшений 02.07.2020
Xiaomi представила два новых сверхдешевых смартфона 30.06.2020
смартфоны
Фото: Ubisoft
Культовую игру совсем скоро начнут раздавать бесплатно 07.07.2020
Три секрета калькулятора для iPhone, которые упрощают жизнь 06.07.2020
Xiaomi официально снизила цены в России 30.06.2020
Samsung
Новая "болезнь" поразила смартфоны Samsung 23.06.2020
Samsung обновила два старых смартфона. Что нового? 17.06.2020