Samsung уберет из коробок со смартфонами привычные вещи

В компании Samsung рассматривают возможность оставить в коробках со смартфонами только сами устройства, зарядные кабели и документацию, убрав при этом зарядники. Это позволит добиться сразу нескольких целей.

Во-первых, уменьшится размер самой упаковки, что позволит снизить затраты на логистику. Во-вторых, удастся снизить себестоимость готового набора.

По словам источников, в компании не видят необходимости класть в каждую коробку со смартфоном зарядное устройство, поскольку практически у каждого пользователя дома и на работе уже есть несколько зарядок.

Ранее стало известно, что похожим образом собирается поступить и Apple, однако эта информация пока официально не подтверждена.