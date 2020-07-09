Сбербанк запускает SberPay для оплаты онлайн и в магазинах

Сбербанк запустил собственную систему для оплаты покупок со смартфона в интернете и через NFC - SberPay.

Она работает только с выпущенными Сбербанком картами Visa (позже добавятся и другие платежные системы) и смартфонами на базе Android, а в торговых точках сработает только при наличии POS-терминала Сбербанка.

Для использования SberPay необходимо обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Выбрав карту, нужно подключить ее к SberPay.

В интернете у продавца необходимо выбрать SberPay в качестве способа оплаты или нажать на высланное продавцом пуш-уведомление на оплату. Не нужно вводить номер карты и код из СМС, а также не нужно бояться кражи данных, поскольку они остаются в защищенной системе Сбербанка.