Сборная России по футболу узнала даты двух товарищеских встреч с командами Швеции и Молдавии, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Со шведами россияне сыграют 8 октября на "Френдс-Арене" в Стокгольме, а с командой Молдавии - 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте, - приводит слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи.