Семьям погибших военных повысят пенсию

Нетрудоспособные члены семей отдельных категорий военнослужащих и военных пенсионеров после смерти последних получат право на доплату к пенсии. Такой закон приняла Госдума.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

Согласно законопроекту правительства, доплаты к пенсиям, предусмотренные для этих категорий военных, после их смерти будут начисляться членам их семей к пенсии по случаю потери кормильца.

При этом нетрудоспособным членам семей, которые сами имеют льготный статус, предусмотренный базовым законом, указанные повышения будут выплачиваться одновременно с повышениями, установленными в зависимости от статуса кормильца.

По данным Минобороны РФ, увеличение пенсии коснется более 85 тыс. родных указанных категорий погибших военнослужащих и военных пенсионеров.

Расходы федерального бюджета на реализацию положений закона составят 1813,6 млн рублей в год, говорится в пояснительной записке.