Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде

Власти Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в столице страны. Как заявила сербский премьер Ана Брнабич, в городе введут только ограничения на массовые собрания людей.

"Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации", - заявила Брнабич на пресс-конференции.

Она также отметила, что о введении комендантского часа, против которого ранее массово протестовали граждане, речи не идет.

Озвученные меры вводятся только в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит самим принять решение об ограничениях.