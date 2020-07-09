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09.07.2020,  
11:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Серийное производство новых пистолетных патронов начнется в России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России запустят серийное производство новых 9-мм пистолетных патронов. Они предназначены для самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Патроны разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящего в Ростех, сообщает РИА Новости. Их два. Первый - с пулей повышенной пробиваемости, второй - с уменьшенной скоростью пули.

В пресс-службе института рассказали о преимуществах новых боеприпасов. Патрон повышенной пробиваемости в состоянии поражать бронежилеты второго класса защиты, в том числе тканевые. У него большая дальность, чем у аналогов. Кроме того, этот патрон один из самых мощных девятимиллиметровых в мире.

Особенности патрона с уменьшенной скоростью пули - режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это сохраняет кинетическую энергию пули и обеспечивает поражение бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули меньше, чем у аналогов, что дает низкий уровень шума при выстреле.

"РГ" уже писала о том, что пистолет "Удав" поступает в войска. Выпускается он в трех вариантах - военная версия общего назначения, для специальных операций и гражданская (спортивная) модификация.

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