Серийное производство новых пистолетных патронов начнется в России

В России запустят серийное производство новых 9-мм пистолетных патронов. Они предназначены для самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав".

Патроны разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящего в Ростех, сообщает РИА Новости. Их два. Первый - с пулей повышенной пробиваемости, второй - с уменьшенной скоростью пули.

В пресс-службе института рассказали о преимуществах новых боеприпасов. Патрон повышенной пробиваемости в состоянии поражать бронежилеты второго класса защиты, в том числе тканевые. У него большая дальность, чем у аналогов. Кроме того, этот патрон один из самых мощных девятимиллиметровых в мире.

Особенности патрона с уменьшенной скоростью пули - режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это сохраняет кинетическую энергию пули и обеспечивает поражение бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули меньше, чем у аналогов, что дает низкий уровень шума при выстреле.

"РГ" уже писала о том, что пистолет "Удав" поступает в войска. Выпускается он в трех вариантах - военная версия общего назначения, для специальных операций и гражданская (спортивная) модификация.