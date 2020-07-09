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09.07.2020 18:24
Рубрика: Спорт

Шенгелия стал новичком ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Баскетбольный куб ЦСКА объявил о подписании контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.
Торнике Шенгелия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Торнике Шенгелия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Торнике Шенгелия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний 206-сантиметровый баскетболист подписал контракт сроком на три года. Шенгелия еще в юниорском возрасте начинал карьеру в испанской "Валенсии", позже выступал в чемпионате Бельгии, где на него обратили внимание скауты из Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В итоге на драфте 2012 года грузинского игрока выбрала "Филадельфия". Однако поле двух сезонов за океаном он так и не смог закрепиться в НБА, после чего вернулся в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе "Басконии", где заработал репутацию одного из сильнейших тяжелых форвардов континента.

В минувшем сезоне Евролиги его средние показатели составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании - 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0.3 блок-шота за 32,2 минуты. В финальном турнире испанской лиги, который завершился в конце июня, "Баскония" завоевала чемпионский титул, в том числе, благодаря усилиям Шенгелии, который в шести матчах отмечался 13,3 очка, 5,5 подбора и 3,3 передачи за 29,0 минуты.

"Мы следили за ним на протяжении многих лет и, в конце концов, совершили этот трансфер. Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо "добро пожаловать" и желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания. Знаю, что болельщики рады видеть Шенгелию в нашем составе. Думаю, они видят настрой клуба на создание побеждающей команды и продолжат поддерживать нас, все больше заполнять трибуны, если позволит ситуация", - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

"Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьемся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ", - сказал Шенгелия.

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