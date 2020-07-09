Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене

Израильские археологи опубликовали исследование, в котором описаны беспрецедентные наскальные изображения. Они были найдены в дольменах бронзового века, а их возраст может достигать 4200 лет.

Как сообщает Times of Israel, наскальные гравюры были обнаружены при обследовании четырех огромных дольменов в Галилее и Голанах на севере Израиля. Археологи называют эти сооружения гробницами бронзового века, хотя останков в них не находили.

Дольмены в Иегудийском заповеднике интересны уже сами по себе. Они являются поистине гигантскими, а их возраст составляет около 4000-4200 лет. Однако главной их особенностью оказались выбитые на камне рисунки, многие из которых не имеют себе аналогов.

Одно из таких изображений ученые назвали древним смайликом. Оно выглядит как человеческое лицо, вырезанное на внешней стороне камня. По мнению ученых, две пары коротких линий изображают глаза, а длинная линия под ними - рот. Действительно, этот камень вполне можно принять за огромный смайлик.

В своей статье авторы выдвигают предположение, что этот "смайлик" является рукотворным. Расположение линий и форма самого камня, похожая на форму человеческого лица, указывают на то, что это может быть единственное в своем роде древнее произведение искусства.

Ученые пытались провести параллели, но ничего не вышло - подобного изображения в контексте дольменов не находили нигде в мире, хотя дольмены довольно распространены. Остается вопросом и то, с какой целью древний художник превратил камень в "смайлик"? Возможно, это был неизвестный культовый символ.

Еще одним уникальным наскальным рисунком оказалось 4200-летнее изображение целого стада животных. Оно меняет взгляды археологов на малоизвестные народы, создавшие тысячи огромных каменных дольменов, которые усеивают Голаны и Галилею.

В одной из древних каменных погребальных камер было обнаружено шесть различных животных, высеченных на скале. На панели четко видны животные в различных позах, некоторые из них даже смотрят друг на друга.

"Это первый случай, когда мы видим данный тип наскального искусства в дольменах на Ближнем Востоке, - сказал археолог Израильского управления древностей Ури Бергер. - Мы можем сказать наверняка, что это и есть композиция. Она что-то значила для культуры, которая соорудила этот дольмен".

Не менее любопытные рисунки были обнаружены и внутри многокамерного дольмена, который, возможно, является самым большим на Ближнем Востоке. Они состоят из 14 уникальных, похожих на трезубец, изображений.

Эти гравюры вырезаны на потолке камеры, построенной из массивных базальтовых плит. Сверху они накрыты огромной плитой, вес которой оценивается примерно в 50 тонн. С ее внутренней стороны и вырезаны "трезубцы" длиной 25 сантиметров каждый. Все они выстроены в ряды и ориентированы в одном направлении, словно движутся с северо-востока на юго-запад. Кстати, эти рисунки также являются единственными в своем роде - ранее наскальных "трезубцев" на Ближнем Востоке не находили.