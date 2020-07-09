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09.07.2020 07:15
Рубрика: В мире

СМИ узнали о новом ядерном объекте в КНДР

Текст: Максим Макарычев

На спутниковых снимках, попавших в распоряжение CNN, видна активность на ранее неизвестном северокорейском объекте, который, как предполагают эксперты, используется для создания ядерных боеголовок.

Объект находится в деревне Вуллори, недалеко от Пхеньяна, рядом с заводом по производству бутилированной воды, о котором ранее ничего не было известно.

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По словам Джеффри Льюиса, профессора Института международных исследований Мидлбери, который специализируется на анализе ядерных объектов КНДР, первое, что бросается в глаза - это постоянное движение транспортных средств - легковых, грузовых.

"Этот завод очень активен. Его деятельность не замедлилась - ни во время переговоров, ни сейчас. Они все еще производят ядерное оружие", - сказал эксперт в интервью телекомпании. ЦРУ и Пентагон отказались комментировать данную информацию.

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