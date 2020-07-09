СМИ: Взрыв бензовоза в Колумбии унес 20 жизней

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 20 человек. ЧП произошло на севере страны. Пострадавшие с сильными ожогами были доставлены в ближайшие больницы, сообщает радиостанция Efe Eme.

"Семь человек скончались в больницах Санта-Марты, пятеро - в больницах города Барранкилья, один - в больнице города Вальедупар. Еще десять граждан с тяжелыми травмами направлены для лечения в Боготу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Авария произошла в муниципалитете Пуэбло-Вьехо на севере Колумбии. Бензовоз взорвался, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семеро погибли на месте, свыше 50 человек пострадали.