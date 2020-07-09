Новости

От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 22:59
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 22:51
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 22:49
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 22:40
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 22:34
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 22:22
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 21:59
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 21:23
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 21:17
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 21:05
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 20:10
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 20:02
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 21:59
Рубрика: Экономика

Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака

Текст: Елена Манукиян

В России нарастят производство препарата "Винкристин", который назначают при онкологии, сообщили в Минздраве. До конца года планировалось выпустить 46 тысяч упаковок, однако уже к июню произведено 48 тысяч, в следующие полгода объёмы увеличат троекратно: до 105 тысяч упаковок.

Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19

Меры приняты в связи с тем, что, по информации производителя ООО "Верофарм", сейчас на складах отсутствуют запасы этого лекарства. Компания планировала возобновить поставки не ранее 2021 года, но благодаря наращиванию темпов производства сроки должны сдвинуться. В Минпромторг направлено письмо о недопущении прекращения производства этого необходимого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах.

Еще одна фирма ООО "Тева" приостановила ввоз в страну аналога российского препарата с торговым названием "Винкристин - Тева". Как пояснили в Минздраве, после принятия решения о регистрации предельно отпускной цены, лекарство тоже появится на фармацевтическом рынке.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Правительство Минпромторг Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса
В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками