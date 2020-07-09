Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака

В России нарастят производство препарата "Винкристин", который назначают при онкологии, сообщили в Минздраве. До конца года планировалось выпустить 46 тысяч упаковок, однако уже к июню произведено 48 тысяч, в следующие полгода объёмы увеличат троекратно: до 105 тысяч упаковок.

Меры приняты в связи с тем, что, по информации производителя ООО "Верофарм", сейчас на складах отсутствуют запасы этого лекарства. Компания планировала возобновить поставки не ранее 2021 года, но благодаря наращиванию темпов производства сроки должны сдвинуться. В Минпромторг направлено письмо о недопущении прекращения производства этого необходимого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах.

Еще одна фирма ООО "Тева" приостановила ввоз в страну аналога российского препарата с торговым названием "Винкристин - Тева". Как пояснили в Минздраве, после принятия решения о регистрации предельно отпускной цены, лекарство тоже появится на фармацевтическом рынке.