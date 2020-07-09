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09.07.2020 10:55

США официально заявили о выходе из ВОЗ

Сенатор-демократ Роберт Менендес 7 июля подтвердил официальный выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он сделал это на своей страничке в Twitter, дав соответствующие комментарии, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Senate Television via AP Фото: Senate Television via AP
Фото: Senate Television via AP

Поступление заявки США о выходе из ВОЗ подтвердил официальный представитель генерального секретаря ООН. 7 июля во второй половине дня представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что США проинформировали о своем выходе из ВОЗ уже 6 июля. Как стало известно, процедура выхода продлится один год. Таким образом, решение о выход США из ВОЗ вступит в силу с 6 июля 2021 года.

По сообщению Reuters, представитель ВОЗ в ходе переписки уже 7 июля заявил о получении сообщения о том, что "США официально проинформировали ООН о выходе из ВОЗ". Вместе с тем в заявлении говорится, что в настоящее время ВОЗ не обладает полной информацией.

Сенатор США: Выход из ВОЗ ставит США в беспомощную позицию

Решение о выходе из ВОЗ вызвало критику и недоумение в широких кругах общественности и в политикуме страны. 7 июля Роберт Мендес сказал, что американская администрация проявила себя в противоэпидемической работе "хаотично и непоследовательно", а выход из ВОЗ "не только не защитит жизни и интересы американцев, но и приведет к распространению эпидемии среди простых американцев, поставит США в беспомощное и изолированное положение".

Эксперты здравоохранения и политики демократической партии США также назвали данное решение американской администрации недальновидным. Они заявили, что такой шаг подорвет усилия всего мира в борьбе с пандемией COVID-19 и сведет на нет уже достигнутые в противоэпидемической работе результаты. При новой волне эпидемии в отсутствии внешней поддержки последствия будут непредсказуемыми.

В США количество выявленных случаев заболеваний пневмонией, вызванных коронавирусом нового типа, приближается к 3 млн

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, 7 июля по состоянию на 15.33 по восточно-американскому времени в США были зафиксированы в общей сложности 2963244 случая инфекции COVID-19. Летальных исходов - 130813.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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