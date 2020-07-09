Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии

Первое очное заседание Совета Безопасности ООН после пандемии коронавируса должно пройти в начале следующей недели. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В ближайшие дни, скорее всего, в начале следующей недели, мы планируем провести первое очное заседание Совета. Оно будет иметь несколько другую картинку, оно будет проходить не в зале Совета Безопасности, а в зале Экономического и социального совета. Он больше размером и дает больше возможности для социального дистанцирования", - цитирует Небензю ТАСС.

Дипломат также поделился впечатлениями от дистанционного формата работы СБ. По его словам, никто не был к нему готов "ни физически, ни морально, ни процедурно". Поэтому около двух или трех недель пришлось потратить на обсуждения нового формата заседаний: как они будут проходить, как будут приниматься решения и т.д.

Небензя также рассказал о плюсах и минусах онлайн-работы. По его словам, главное ее преимущество - это отсутствие нужды перемещаться по городу и тратить на это время. Недостаток же заключается в однообразности такого режима работы и в том, что он лишает личного общения - неотъемлемой части профессии дипломата. "Потому что в личном общении, в так называемом кулуарном, как в двустороннем, так и многостороннем, легче и проще решать многие вопросы", - заключил Небензя.

Напомним, что ООН с середины марта ограничила посещение штаб-квартиры и разрешила находиться в здании лишь первостепенному персоналу секретариата. Уже три месяца заседания таких органов организации, как Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея и Экономический и социальный совет проходят по видеосвязи.