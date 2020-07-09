NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду

В NASA спроектировали автоматическую межпланетную станцию Psyche, запуск которой намечен на август 2022 года. Ее цель - исследование астероида Психеи, к которому станция должна прибыть в начале 2026 года.

Сейчас в космическом агентстве приступили к изготовлению систем и научных приборов станции. Сборку и испытания планируется начать зимой будущего года. А весной приборы должны доставить в главную чистую комнату Лаборатории реактивного движения NASA, где будут проводиться все работы.

Psyche создается в рамках программы Discovery. В исследуемом ей астероиде содержится много металлов - железа, никеля, золота и платины, он также является одним из самых тяжелых из известных на сегодняшний день.

Существует версия, что Психея может быть металлическим ядром протопланеты или его фрагментом. Исследование небесного тела даст возможность не только узнать больше о механизмах формирования планет и ядер, но и поможет развитию в космосе технологий добычи полезных ископаемых.

Psyche будет изучать астероид с помощью магнитометра, мультиспектральной камеры, гамма-и нейтронного спектрометра и микроволнового инструмента для изучения гравитационного поля. На Землю данные будут передаваться благодаря экспериментальной системе лазерной связи.