Новости

От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 22:59
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 22:51
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 22:49
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 22:40
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 22:34
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 22:22
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 21:59
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 21:23
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 21:17
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 21:05
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 20:10
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 20:02
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 22:40
Рубрика: Общество

NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду

Текст: Алена Ларина
Фото: NASA / JPL-Caltech/ASU Фото: NASA / JPL-Caltech/ASU
Фото: NASA / JPL-Caltech/ASU

В NASA спроектировали автоматическую межпланетную станцию Psyche, запуск которой намечен на август 2022 года. Ее цель - исследование астероида Психеи, к которому станция должна прибыть в начале 2026 года.

Сейчас в космическом агентстве приступили к изготовлению систем и научных приборов станции. Сборку и испытания планируется начать зимой будущего года. А весной приборы должны доставить в главную чистую комнату Лаборатории реактивного движения NASA, где будут проводиться все работы.

Фото: pixabay.com
Рассчитана идеальная дорога до Марса

Psyche создается в рамках программы Discovery. В исследуемом ей астероиде содержится много металлов - железа, никеля, золота и платины, он также является одним из самых тяжелых из известных на сегодняшний день.

Существует версия, что Психея может быть металлическим ядром протопланеты или его фрагментом. Исследование небесного тела даст возможность не только узнать больше о механизмах формирования планет и ядер, но и поможет развитию в космосе технологий добычи полезных ископаемых.

Psyche будет изучать астероид с помощью магнитометра, мультиспектральной камеры, гамма-и нейтронного спектрометра и микроволнового инструмента для изучения гравитационного поля. На Землю данные будут передаваться благодаря экспериментальной системе лазерной связи.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса
В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет