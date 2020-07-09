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09.07.2020 19:52
Рубрика: Власть

Пробьет бронежилет

Сверхмощный пистолетный патрон разработали российские оружейники
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В России начнут серийное производство пистолетного патрона, который будет обладать повышенной пробивной силой. Этот боеприпас разработан к новейшему пистолету "Удав", который недавно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

О том, что в России идет подготовка к серийному выпуску новых пистолетных патронов, сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения.

Фото: MKFI/wikimedia.org
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На предприятии рассказали, что в серию пойдут сразу два патрона калибра 9 мм с пулей повышенной пробиваемости.

Первая разработка способна пробивать бронежилет второго класса защиты на большей дальности, чем аналоги. Этот боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие. По заявлению производителя, он является одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.

Второй боеприпас пригодится спецслужбам. Он также способен пробить бронежилет, но его особенность в том, что там снижена скорость полета пули. Это обеспечивает максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность. То есть пуля вылетает из ствола практически бесшумно. А из-за отсутствия пламени при выстреле невозможно определить, откуда ведется стрельба.

Оба патрона предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав".

Власть Безопасность Армия

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