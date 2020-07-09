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09.07.2020 22:25
Рубрика: Власть

В два раза больше

Татьяна Москалькова представила доклад в комитетах Госдумы
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 150(8204)
Татьяна Москалькова представила на расширенном заседании двух комитетов Госдумы - по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и по контролю и Регламенту - ежегодный Доклад о деятельности омбудсмена.

Разговор об итогах работы и динамике состояния дел в сфере прав человека проходил хоть и (из-за пандемии), по словам омбудсмена, "несвоевременно", но с внимательным отслеживанием всех важных трендов. Начиная от почти не изменившегося числа поступивших обращений - 38-40 тысяч, и кончая результатами социсследований о том, чего боятся люди. По словам омбудсмена, в тесном взаимодействии с государственными органами в прошлом году удалось почти в два раза увеличить число восстановленных прав.

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В динамике же обращений заметны две тенденции. Положительная - снижается число жалоб в социально-экономической сфере, на нарушение жилищных и миграционных прав.

Отрицательная тенденция - на треть увеличилось количество обращений в сфере уголовного судопроизводства: не регистрируют заявления о преступлениях, отказывают в возбуждении уголовных дел и т.п.

Отдельное внимание омбудсмен уделила обращениям, поступившим к ней в период пандемии (более 2000 звонков на круглосуточную "горячую линию"). Омбудсмен обратила внимание на то, что коронавирусная ситуация обнажила новые проблемы: "38 тысяч случаев горя, несчастья, испытания судьбы. Многим удалось помочь. Государство сильно правами человека".

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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