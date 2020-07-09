Театр Наций откроется в сентябре премьерой "Разбитого кувшина" с Дапкунайте

Театр Наций откроет кассы уже 20 июля. К сентябрю там готовят три премьерных спектакля.

На основной сцене Тимофей Кулябин продолжит репетиции (начатые онлайн) пьесы Генриха фон Клейста "Разбитый кувшин" с Ингеборгой Дапкунайте, и эта премьера выйдет первой. На малой сцене режиссер Олег Долин вслед за ним через неделю представит зрителям буффонаду Жана-Батиста Мольера "Лекарь поневоле" с Полиной Виторган и Глебом Пускепалисом. И еще через неделю прозвучат долгожданные "Страсти по Фоме" по повести Достоевского "Село Степанчиково" в постановке Евгения Марчелли с Авангардом Леонтьевым, Виталием Кищенко, Ольгой Волковой и Юлией Хлыниной.

Премьера "Разбитого кувшина" намечена на 3 и 4 сентября. Как сообщают в театре, режиссер Тимофей Кулябин решил обратиться к комедии, очень популярной в Германии, но крайне редко ставящейся на российской сцене. По сюжету комедии в голландскую деревушку конца XVIII века приезжает почти гоголевский ревизор Вальтер, и судье Адаму приходится разбирать дело, главным виновником которого является он сам. В Театре Наций роль ревизора сыграет Ингеборга Дапкунайте. А режиссер перенесет время действия из XVIII века в будущее - в маленький европейский городок, куда прибудет крупный чиновник из Брюсселя…