Tesla близка к созданию полностью автоматизированного электроавтомобиля

Компания Илона Маска по производству электроавтомобилей Tesla близка к созданию полностью автоматизированной машины, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По словам предпринимателя, Tesla планирует достичь базовой функциональности данной технологии до конца года.

В данное время компания производит электромобили с технологией расширенной автоматизации, куда входит функция автопилота.

В свою очередь продолжается разработка систем охлаждения, которая позволит использовать в транспортных средствах более совершенные компьютеры.