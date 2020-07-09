Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии

Турецкий суд может уже 10 июля объявить, что собор Святой Софии (Айя-София) был сделан музеем незаконно и что зданию надо возвратить статус мечети. Об этом 9 июля сообщает турецкое издание Hurriyet, ссылаясь на свои источники.

Ранее Госсовет (Высший административный суд) Турции принял к рассмотрению требование вернуть собору Святой Софии статус мечети, как это было с 1453 по 1934 годы, когда правительство Турецкой республики по инициативе лидера Мустафы Кемаля Ататюрка одобрило решение сделать собор музеем.

В настоящее время, согласно проведенным среди турецкого населения соцопросам, более семидесяти процентов респондентов одобряют смену статуса с музейного на мечеть. О таком намерении заявил в июне и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, хотя еще не столь давно на вопрос о воссоздании мечети в Святой Софии он отвечал, что "сначала надо заполнить верующими Голубую мечеть", расположенную через площадь от Айя-Софии.

Возможное изменение музейного статуса собора Святой Софии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вызвало беспокойство во многих странах. Против выступили Греция, США, Россия, ряд христианских лидеров. В частности, патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что такой шаг ухудшит отношение христиан к мусульманам.

Турецкая сторона на все обращения продолжает отвечать, что статус Айя-Софии - внутреннее дело Турции.

По турецким законам, Айя-София является собственностью султана Мехмета Завоевателя, который покорил Константинополь в 1453 году. Он передал ее в дар в качестве вакуфа - имущества, передаваемого на религиозные цели. Таким образом, собор принадлежит фонду, управляющему этим даром. Но, согласно турецким законам, правительство не может распоряжаться имуществом фондов. А значит, решение кабинета министров 1934 года, принятое по инициативе основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, о присвоении собору Святой Софии статуса музея, является незаконным.

Если собор получит статус мечети, то первое молитвенное собрание в нем может пройти уже 15 июля, в годовщину попытки госпереворота в Турции в 2016 году.