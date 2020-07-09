Туроператоры предложили расширить список стран для возобновления авиасообщения

Список стран, с которыми Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение, можно было бы изменить и дополнить, заявили "РГ" представители туриндустрии.

Ранее Роспотребнадзор предложил восстановить авиасообщение с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, а также с Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой. Страны были отобраны после оценки эпидемиологической ситуации, поясняется в письме, направленном Роспотребнадзором в Росавиацию и Минтранс (копия есть у "РГ"). В частности первые девять стран списка полностью соответствуют всем трем критериям. Остальные были выбраны из списка, предложенного Минтрансом, говорится в письме.

Возобновление авиасообщения с этими странами станет хорошей поддержкой для турбизнеса, который очень сильно пострадал от введенных ограничений, отметил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. По его словам, это даст возможность максимальному числу россиян провести свой отпуск на море. "В список, опубликованный в письме, вошли направления, с которыми TUI Россия сотрудничает по выездному и въездному туризму", - сказал он.

При этом он выразил надежду, что работа по возобновлению авиасообщения между странами продолжится, и в список безопасных будут включены также Турция, Греция, Кипр, Испания и другие страны, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.

"Список предложенных стран вызывает удивление", - отметила в беседе с "РГ" генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная. Пока ни одна из этих стран не открылась для приема российских граждан в качестве туристов и даже не анонсировала решение принимать российских туристов, пояснила она. С точки зрения развития туристской отрасли в перечень можно было бы включить страны, которые уже объявили о готовности принимать российских туристов, это Болгария, Греция, Турция и некоторые другие страны, добавила она.

"Мы не знаем пока официальной позиции по этому списку. Начинается работа по анализу эпидемиологической ситуации и открытию авиасообщения на основе принципа взаимности", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Только после решения вопросов по безопасности и взаимной готовности других стран принимать российских граждан можно будет точно обсуждать какие-то решения с нашей стороны, заметил он. Пока есть первый сигнал к возобновлению международного воздушного сообщения.

"Это нужно делать поэтапно. Пока можно предполагать, что какие-то страны станут доступны для международной авиаперевозки в августе", - добавил Горин.