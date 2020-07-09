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09.07.2020 13:57
Рубрика: В мире

Убийцу сына экс-президента Германии Вайцзеккера осудили на 12 лет

Текст: Александр Саможнев

Земельный суд в Берлине приговорил 57-летнего Георга С. к 12 годам заключения и помещению в психиатрическую клинику за убийство восемь месяцев назад сына экс-президента Германии Фрица фон Вайцзеккера, являвшегося главным врачом ведущей берлинской клиники, сообщает телеканал ZDF.

Георг С. обвиняется в вероломном убийстве Вайцзеккера и нанесением опасных телесных повреждений сотруднику полиции, попытавшемуся воспрепятствовать атаке. При вынесении приговора, который продолжался в ходе восьми заседаний, учитывалась ограниченная возможность признания вины подсудимым, в противном случае он получил бы пожизненное заключение.

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"Смерть профессора Вайцзеккера, отца четверых детей, пришла ниоткуда. Это бессмысленный поступок человека с серьезным психологическим расстройством", - отметил прокурор. По его словам, нападение было вызвано злобой.

Адвокат сестры Фрица фон Вайцзеккера Беатриче потребовал для убийцы 14 лет тюремного заключения и помещения в психиатрическую клинику. Во время процесса имели место несколько задержек. Защита обвиняемого подала два ходатайства о предвзятости, но они были отклонены судом как необоснованные.

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Георг С. несколько раз прерывал заседание суда громкими криками и оскорблениями и успокоился только после того, как председательствующий судья закричал на него. В ходе процесса установлено, что С. живет в городе Андернах в Рейнланд-Пфальце и работает упаковщиком в сетевой компании. Обвиняемый отправился 19 ноября прошлого года на поезде в Берлин, чтобы "убить", как он объяснил, сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Движущим мотивом была ненависть к семье фон Вайцзеккер, которую он питал десятилетиями. "Я никогда не жалел о своих действиях", - утверждал Георг С.

Рихард фон Вайцзеккер работал в 1960-х годах в руководстве компании Boehringer Ingelheim, занимавшейся разработкой химического препарата "Агент Оранж". Этот высокотоксичный гербицид был использован США во время войны во Вьетнаме и убил, по оценкам вьетнамского правительства, до трех миллионов человек.

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