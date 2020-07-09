Новости

В Татарстане задержан замдиректора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" 12:18
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на гендира "Зенита" 12:14
Матвиенко: Попытки раскола общества из-за голосования провалились 12:14
В Екатеринбурге проверят информацию о похищении мужчины 12:05
Вышел трейлер фильма с Крэнстоном, Джоли и ДеВито про гориллу Ивана 12:04
Ученые: Риск осложнений от CОVID-19 передался людям от неандертальцев 12:01
Репер Канье Уэст создаст собственную политическую партию 12:00
Skoda Slavia: премьера состоится через три недели 12:00
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона 11:55
Врачи рассказали о первых итогах применения российского лекарства против COVID-19 11:52
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении" 11:48
Продолжение "Первому игроку приготовится" выйдет в ноябре 11:47
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео 11:45
В Москве зафиксировано 568 новых случаев выявления COVID-19 11:34
В Красноярском крае ликвидировали сеть подпольных игровых казино 11:31
Суд закрыл дело в связи со смертью бывшего руководителя Чувашии 11:27
Китай купил российских "Фиксиков" 11:26
Медведев оценил шансы Трампа победить на выборах 11:24
Медведев рассказал о главных качествах для поста президента 11:18
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 11:14
Детская железная дорога в Минске открыла новый сезон 11:12
Медведев рассказал об отношениях с Путиным 11:11
Приставы открыли горячую линию для "двойников" должников 11:11
Медведев рассказал, как российским курортам конкурировать с Турцией 11:05
"Эльбрус": автодом на базе "Пикапа" за 2,5 млн рублей 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 12:01
Рубрика: Общество

Ученые: Риск осложнений от CОVID-19 передался людям от неандертальцев

Текст: Марина Алешина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В том, что человечество так тяжело переносит коронавирусную инфекцию, виноваты... неандертальцы, гены которых частично унаследовал Homo sapiens. К такому сенсационному выводу пришли ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

Фото: iStock
Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, немец Хуго Цеберг и его шведский коллега Свенте Паабо, один из самых авторитетных палеогенетиков в мировом научном сообществе, заинтересовались данными массового исследования пациентов с "короной" в Испании и Италии. Выяснилось, что тяжелые формы болезни зачастую связаны с комбинацией генов на третьей хромосоме. Тогда Цеберг и Паабо решили проверить, нет ли этого участка генома в ДНК неандертальца, - и их догадка подтвердилась! Этот участок включает полдюжину генов, которые передаются всегда вместе. Очевидно, одна из комбинаций последовательности генов, так называемый гаплотип, отвечает за осложнения от "короны".

В том, что это сугубо "неандертальский ген", нет никаких сомнений: у последнего общего предка современного человека и Homo neanderthalensis, жившего примерно 500 тысяч лет назад, он пока еще не встречается. Ну а около 60 тысяч лет назад предки Homo sapiens начали мигрировать из Африки на другие континенты, кое-где скрещиваясь с неандертальцами, в итоге проигравшими эволюционную битву, но передавшими человечеству часть своей "генетики".

Сегодня носителями того самого гаплотипа выступают лишь около восьми процентов населения планеты, они встречаются и в Европе. Но самая высокая их концентрация в Юго-Восточной Азии - около 30 процентов жителей, и особенно в Бангладеш - более 60 процентов. Другие ученые назвали интересным это открытие, опубликованное на научном портале bioRxiv, но осторожно признают, что оно требует проверки.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет