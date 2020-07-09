Ученые: Риск осложнений от CОVID-19 передался людям от неандертальцев

В том, что человечество так тяжело переносит коронавирусную инфекцию, виноваты... неандертальцы, гены которых частично унаследовал Homo sapiens. К такому сенсационному выводу пришли ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, немец Хуго Цеберг и его шведский коллега Свенте Паабо, один из самых авторитетных палеогенетиков в мировом научном сообществе, заинтересовались данными массового исследования пациентов с "короной" в Испании и Италии. Выяснилось, что тяжелые формы болезни зачастую связаны с комбинацией генов на третьей хромосоме. Тогда Цеберг и Паабо решили проверить, нет ли этого участка генома в ДНК неандертальца, - и их догадка подтвердилась! Этот участок включает полдюжину генов, которые передаются всегда вместе. Очевидно, одна из комбинаций последовательности генов, так называемый гаплотип, отвечает за осложнения от "короны".

В том, что это сугубо "неандертальский ген", нет никаких сомнений: у последнего общего предка современного человека и Homo neanderthalensis, жившего примерно 500 тысяч лет назад, он пока еще не встречается. Ну а около 60 тысяч лет назад предки Homo sapiens начали мигрировать из Африки на другие континенты, кое-где скрещиваясь с неандертальцами, в итоге проигравшими эволюционную битву, но передавшими человечеству часть своей "генетики".

Сегодня носителями того самого гаплотипа выступают лишь около восьми процентов населения планеты, они встречаются и в Европе. Но самая высокая их концентрация в Юго-Восточной Азии - около 30 процентов жителей, и особенно в Бангладеш - более 60 процентов. Другие ученые назвали интересным это открытие, опубликованное на научном портале bioRxiv, но осторожно признают, что оно требует проверки.