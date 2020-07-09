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09.07.2020 10:58
Рубрика: В мире

В Амстердаме будут сажать дерево за каждого родившегося в городе ребенка

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photos/Margriet Faber Фото: AP Photos/Margriet Faber
Фото: AP Photos/Margriet Faber

Власти Амстердама решили сажать дерево за каждого ребенка, родившегося в городе. Это будет своеобразный экологический подарок будущим поколениям. Правда, мэрия и фонд, который будет этим заниматься, пока не определились с деталями проекта. Известно лишь, что деревья будут высаживать в пределах города.

Фото: Photoxpress.ru
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Впрочем, родители могут попросить заменить этот подарок на другой - на одеяло из органического хлопка и переработанного пластика, собранного в море. Делать такие одеяла будут в пределах Европы, чтобы снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, отмечают в мэрии.

Помимо одного из этих подарков для новорожденного молодые родители получат поздравительную открытку с семенами цветов и инструкцией, как их выращивать в домашних условиях, передает агентство EFE.

Стоит отметить, что власти многих городов в Нидерландах делают небольшие презенты новорожденным. В Гааге дарят изображение аиста (он присутствует на гербе города), в Утрехте - предметы одежды с изображением местной достопримечательности - собора Святого Мартина. В Амстердаме в последние 13 лет родителям вручали банное полотенце для малыша с надписью "Я - Амстердам".

А теперь власти хотят сделать подарок более экологичным. Дело в том, что эти полотенца делают в Китае, и мэрия тратит большие деньги на их транспортировку и хранение, а также стирку (чтобы смыть лишнюю краску, их обрабатывают до трех раз). Семьи с несколькими детьми собрали уже коллекцию из таких полотенец, отмечают в городском совете.

По словам мэра Фемке Халсемы, пришло время перейти на более экологически чистые подарки. "Отныне у родителей будет возможность выбирать между прочным одеялом или деревом, посаженным в городе, в качестве подарка на рождение ребенка", - отметили в муниципалитете.

В мире Европа Нидерланды

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