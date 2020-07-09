Власти Амстердама планируют за каждого родившегося ребенка дарить его родителям... дерево. Высаживать их будут в пределах города.

Есть в нидерландской столице такая традиция - получать от городской администрации подарок за рождение малыша. В этом году этот подарок решили сделать наиболее экологически чистым. При этом дерево - лишь один из вариантов презента.

Вместо него счастливые родители вправе выбрать одеяло из органического хлопка и переработанного пластика, собранного в океане. Делать эти одеяла собираются в Европе, чтобы максимально снизить пагубное влияние транспортировки на окружающую среду. Предыдущий подарок - банное полотенце с капюшоном и надписью "Я - Амстердам" - власти посчитали вредным для экологии как раз из-за того, что его производили в далеком Китае.

Помимо одеяла или дерева "все родители также получат поздравительную открытку от мэра на так называемой живой бумаге. Эта бумага содержит семена, так что вы можете вырастить из нее дома цветы", - рассказала член партии GroenLinks Турия Мелиани. Ожидается, что новые подарки начнут выдавать амстердамцам с сентября.