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09.07.2020 20:05
Рубрика: В мире

Один ребенок - одно дерево

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Амстердама планируют за каждого родившегося ребенка дарить его родителям... дерево. Высаживать их будут в пределах города.

Фото: iStock
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Есть в нидерландской столице такая традиция - получать от городской администрации подарок за рождение малыша. В этом году этот подарок решили сделать наиболее экологически чистым. При этом дерево - лишь один из вариантов презента.

Вместо него счастливые родители вправе выбрать одеяло из органического хлопка и переработанного пластика, собранного в океане. Делать эти одеяла собираются в Европе, чтобы максимально снизить пагубное влияние транспортировки на окружающую среду. Предыдущий подарок - банное полотенце с капюшоном и надписью "Я - Амстердам" - власти посчитали вредным для экологии как раз из-за того, что его производили в далеком Китае.

Помимо одеяла или дерева "все родители также получат поздравительную открытку от мэра на так называемой живой бумаге. Эта бумага содержит семена, так что вы можете вырастить из нее дома цветы", - рассказала член партии GroenLinks Турия Мелиани. Ожидается, что новые подарки начнут выдавать амстердамцам с сентября.

В мире Европа Нидерланды

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