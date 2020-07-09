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09.07.2020 20:00
Рубрика: В мире

"Вышка" и выборы

В федеральных тюрьмах США возобновят казни
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В ближайшее время США возобновят казни уголовников, осужденных федеральными судами страны. Несмотря на 17-летний перерыв в исполнении высшей меры наказания и новый резкий всплеск в стране эпидемии коронавируса, трех совершивших тяжкие преступления смертников уже на следующей неделе лишат жизни. Критики отмечают политическую подоплеку принятого властями США решения и сомневаются, что показательные экзекуции собьют волну захлестнувшей Америку в последние месяцы преступности.
В Белом доме решили, что показательное возобновление казней "остудит" отпетых уголовников. Фото: AP В Белом доме решили, что показательное возобновление казней "остудит" отпетых уголовников. Фото: AP
В Белом доме решили, что показательное возобновление казней "остудит" отпетых уголовников. Фото: AP

Первым "на эшафот" в расположенной в штате Индиана федеральной тюрьме Терре-Хот уже в понедельник пойдет осужденный в 1996 году за тройное убийство Дэниел Ли. Из-за пандемии COVID-19 этот заключенный в течение последних нескольких месяцев не мог встретиться со своим адвокатом. Против его казни выступал вынесший приговор судья. А родственники жертв преступника просили отсрочить экзекуцию. Они уверены: осужденный получил "вышку" несправедливо, а за убийство семейной пары и их 8-летней дочери должен отвечать другой человек. Несмотря на это, все апелляции на перенос казни были отклонены властями, в том числе Верховным судом США. Ожидается, что Ли, как и еще двум другим приговоренным к "вышке", находящимся в этой тюрьме, уголовникам, введут смертельные инъекции, вызывающие остановку дыхания.

Фото: iStock
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Бюро тюрем США сообщило, что разрешит присутствовать при этой "процедуре" членам семей преступников и их жертв. С одной оговоркой - все они должны будут надеть защитные маски и перчатки. Оговорка небезосновательная, ведь коронавирус ударил по пенитенциарной системе США особенно сильно и сотни жертв инфекционного заболевания в стране с самым большим количеством тюремного населения в мире - 2,3 миллиона человек сидят в американских "местах, не столь отдаленных" - были и среди заключенных, и их надзирателей.

Общественно-политические дебаты о необходимости отказаться от практики смертной казни идут в "демократических" Соединенных Штатах уже давно. Удивительно, но в основном разговоры ведутся не о самом факте убийства человека, а о том, каким образом гуманнее всего умертвлять арестантов. Так, затянувшийся спор о препаратах для смертельных инъекций привел к длительной паузе на экзекуции в федеральных исправительных учреждениях - с 2003 года и до сегодняшнего дня высшая мера наказания в них в исполнение не приводилась. Однако в тюрьмах отдельных штатов заключенных казнили без остановки, причем различными методами - от электрического стула до газовой камеры. Последний раз это произошло в начале минувшего февраля, когда преступника умертвили в "палате смерти" техасской тюрьмы, пишет газета USA Today.

Смертной казни в США ожидают более 2600 приговоренных

Напомним, что высшая мера разрешена и применяется в 28 из 50 американских штатов. И, судя по результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают такой способ наказания совершивших тяжкие преступления. Так, проведенное в прошлом месяце исследование службы изучения общественного мнения "Гэллап" показало, что за смертную казнь сегодня выступают 54 процента опрошенных респондентов. Точку в споре о казнях на федеральном уровне недавно поставил генеральный прокурор США Уильям Барр. "Американский народ, действуя через конгресс и руководителей обеих политических партий, требует, чтобы обвиняемые в самых отвратительных преступлениях получили смертную казнь", - заявил чиновник в июне. Согласно последней информации, своей незавидной участи в США ожидают более 2600 приговоренных. Известно, что в 2019 году было казнено 22 преступника, в 2018 г. - 25.

Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних

В контексте снятия 17-летнего моратория на казни в федеральных тюрьмах США обращает на себя внимание выбор властями страны не только времени, но и конкретных преступников для возобновления этой практики. Происходящие в последние месяцы массовые беспорядки в США, вызванные обострением межрасовых противоречий, стали причиной дикого разгула преступности на улицах американских городов. В Нью-Йорке число убийств в последние дни выросло на 30 процентов, инцидентов со стрельбой - на 130 процентов, разбоев и грабежей на 118 процентов. Издание New York Post на днях вышло под отчаянным заголовком "Опустошенный преступностью город взывает о помощи!". Стали чаще стрелять в Атланте, Вашингтоне, Филадельфии и Чикаго - распоясавшийся криминал повсюду выходит из-под контроля полиции. И это неудивительно, ведь саму полицию оппозиционные президенту США Дональду Трампу политики из конъюнктурных соображений "макнули лицом в грязь", затравили и пригрозили лишить финансирования за использование силы против нарушителей закона. Стоит ли после этого удивляться, что американские офицеры-правоохранители сейчас массово увольняются, не желая терпеть действия нерешительных политиков и вакханалию на улицах, с которой ничего нельзя поделать.

В столь кризисных условиях показательное возобновление казней в федеральных тюрьмах должно "остудить головы" отпетых уголовников, похоже, решили в Белом доме. А заодно решить и другую задачу - отвести обвинения в адрес действующей администрации США в расовой ангажированности президента Трампа. Ведь на роль первого "смертника", которого казнят уже 13 июля, выбран не просто жестокий убийца семейной пары и их малолетнего ребенка. 47-летний Дэниель Ли принадлежит к группировке белых супремасистов, и стилизованная свастика на его шее говорит сама за себя. Политический подтекст решения Вашингтона "очевиден", заявили в неправительственной организации Информационный центр по вопросам смертной казни (Death Penalty Information Center). И отметили, что этот шаг едва ли повлияет на текущий уровень преступности в Америке, ведь корреляция высшей меры наказания и количества преступлений никем пока не доказана.

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