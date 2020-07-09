В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ выявила противоправные попытки оказать влияние на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Их авторами стали неправительственные организации (НПО), заявил глава комиссии Василий Пискарев. До 1 июля включительно, по его словам, обнаружено две сотни фейков.

- Есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования, - предположил Пискарев.

По его словам, установлены факты распространения "деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации" со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств. Перечисляя государства, парламентарий назвал Великобританию, Германию, Канаду, США, Чехию, Швецию. Кроме того, финансирование, по данным комиссии, исходило от Европейской комиссии.

Видеохостинг YouTube уличен в том, что манипулировал выдачей запросов о поправках: по данным депутатов, он выдавая негативные видеоролики по этой теме.

- При запросе "голосование за поправки в Конституцию" тут же выдавалась целая подборка негативных материалов, - заявил Пискарев. - Это можно проверить - мы сделали это накануне сегодняшнего заседания.

Депутат также перечислил СМИ, которые, по сведениям Госдумы, распространяли фейки о голосовании. Это "Немецкая волна", Русская служба Би-би-си, "Голос Америки", "Радио Свобода" и его региональные представительства. В настоящее время этим занимаются "Медуза", "Открытые медиа", "МБХ медиа", добавил Пискарев.

- За период с 3 июня по 1 июля зарубежными информационными ресурсами на российскую аудиторию распространено более 200 фейковых сообщений по теме поправок в Конституцию. Все это подтверждается нашими данными, - резюмировал он. Все материалы направлены для оценки в Генеральную прокуратуру, сообщил парламентарий.

В числе прочего, депутаты выявили "многочисленные факты нарушений порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента" в части распространения агитации без соответствующей "агентской" маркировки.

- По нашему мнению, все эти публикации имеют цель повлиять на свободу волеизъявления граждан, - резюмировал Василий Пискарев.

Комиссия также зафиксировала увеличение зарубежного финансирования российских некоммерческих организаций на 20%.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за их принятие проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек).