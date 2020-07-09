В Испании будут раздавать бонусы за сдачу стекла и пластика на переработку

В Испании намерены поощрить тех, кто ответственно относится к раздельному сбору мусора. За сдачу на переработку стеклянных банок и пластиковых бутылок в пиренейском королевстве в ближайшее время можно будет получать различные бонусы.

Как пишет El Mundo, в стране разработали приложение, которое позволит собирать награды. На сегодняшний день из 54 миллионов мобильных устройств, которыми пользуются испанцы, 94 процента являются смартфонами. Все подобные устройства оснащены функцией GPS, на что и строится расчет разработчиков из организации Ecoembes, которая координирует переработку отходов в Испании.

Созданная ими программа помогает учесть, сколько стекла и пластика человек отправляет на переработку, а не на свалку. Для этого нужно сначала сфотографировать банку или бутылку. Система сохранит изображение и сравнит с тем, что владелец смартфона выбрасывает в специальный контейнер с QR-кодом (там установлено считывающее устройство). За это начисляются очки, которые можно будет потратить на различные продукты или услуги - от скидки на проездной до скидки на покупку транспортного средства с низким уровнем выбора вредных веществ. Правда, чтобы не поощрять потребление продуктов в пластике, предполагается установить лимит баллов, которые можно заработать за неделю.

Эксперимент уже успешно прошел в нескольких городках в Каталонии, и теперь спецконтейнеры появятся по всей Испании.

Стоит отметить, что в королевстве уже много лет используются контейнеры для отдельного сбора бумаги, пластика и стекла. Каждое утро по улицам городов проезжают автомобили, которые собирают этот мусор. Как показала практика, самыми ответственными в плане разделения отходов оказались работники баров и ресторанов. После закрытия заведения они заполняют близлежащие контейнеры, а вот простым испанцам бывает лень разносить мусор по разным ящикам. Как отмечают авторы проекта, их инициатива должна подтолкнуть людей к более ответственному подходу к экологии.