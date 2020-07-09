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09.07.2020 18:09
Рубрика: В мире

В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула

Текст: Диана Ковалева

Власти Южной Кореи ищут пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. В поисках принимают участие сотни полицейских и спасателей, специалисты задействуют дроны и поисковых собак, в скором времени в воздух могут поднять вертолеты, если мэра не найдут до рассвета. Об этом сообщает местное агентство Рёнхап.

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Поиски градоначальника южнокорейской столицы начались после того, как в полицию обратилась его дочь. По ее словам, он "покинул дом… оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен". По данным полиции и мэрии, Пак Вон Сун ушел из своей резиденции примерно в 10:44 (04:44 по московскому времени). На нем была темная одежда, а при себе имелся черный рюкзак. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован в северо-восточной части Сеула.

Незадолго до происшествия администрация города объявила об отмене всех мероприятий в расписании мэра в силу "неизбежных обстоятельств". Также стало известно, что градоначальник не вышел на работу из-за плохого самочувствия. Позже в СМИ появились сообщения о том, что бывшая секретарша Пак Вон Суна якобы написала на него заявление в полицию о сексуальных домогательствах и что его исчезновение может быть как-то с этим связано. Тем не менее правоохранители пока не подтверждали эту информацию.

Также в некоторых СМИ появлялись сообщения о том, что мэра якобы нашли мертвым. Однако полиция вскоре опровергла эти данные, заявив, что поиски градоначальника продолжаются.

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