В Париже состоялась церемония передачи России памятника Жанны д’Арк

В Российском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранли прошла торжественная церемония передачи России памятника французской национальной героине Жанны д"Арк.

Статуя скульптора Бориса Лежена, названная им "Ступай, Божья дочь, ступай!", преподносится в дар Санкт-Петербургу "Ассоциацией друзей Жанны д"Арк" и должна быть осенью установлена в районе Адмиралтейства.

"Реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям сторонников развития дружеских связей между нашими странами, которые искренне любят Россию, русскую культуру", - заявил на церемонии посол РФ во Франции Алексей Мешков.

По его словам, Жанна д"Арк является "олицетворением беззаветного патриотизма, воплощает в себе дух свободы, преданности Отчизне, качеств, которые на протяжении веков всегда были свойственны и русскому народу".

Президент "Ассоциации Жанны д"Арк" Жак Тремоле де Вилер, в свою очередь, отметил, что статуи национальной героине установлены во многих французских городах .

"И мы гордимся тем, что памятник нашей великой соотечественницы появится в скором времени и в северной столице России",- подчеркнул он и добавил: "Это дар Святой Франции Святой России!".

Участие в церемонии принимали представители парижской общественности, глава Орлеанского дома граф Парижский Жан. К памятнику были возложены букеты цветов в гамме флагов Франции и России.

Об инициативе передачи памятника Жанне д"Арк Санкт-Петербургу французские друзья нашей страны написали несколько лет тому назад в письме на имя президента РФ Владимира Путина. Это предложение было с благодарностью принято. Руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин тогда увидел в этой инициативе "символ многовековой дружбы между нашими народами".

Предполагалось, что открытие памятника должно было произойти в Санкт-Петербурге 30 мая - в день 100-летия канонизации Святой Жанны. Однако его пришлось перенести на более поздний срок из-за коронавируса.