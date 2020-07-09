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Рубрика: Спорт

Разобьют по парам

В пятницу пройдут жеребьевки плей-офф еврокубков
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 150(8204)
В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоятся жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мероприятия начнутся в 13.00 и 14.00 по московскому времени соответственно.
"Барселона", в составе которой выступает один из лучших футболи-стов современности аргентинец Лионель Месси, считается одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Фото: AP "Барселона", в составе которой выступает один из лучших футболи-стов современности аргентинец Лионель Месси, считается одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Фото: AP
"Барселона", в составе которой выступает один из лучших футболи-стов современности аргентинец Лионель Месси, считается одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Фото: AP

До приостановки сезона в еврокубках из-за пандемии коронавируса в четвертьфинал Лиги чемпионов успели выйти четыре команды: "Аталанта" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Еще четыре клуба определятся по итогам ответных встреч 1/8 финала, которые состоятся без зрителей в намеченных заранее местах 7-8 августа. Речь о парах: "Барселона" - "Наполи" (1:1 после первой игры), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1) и "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).

Сегодня пройдут сразу три жеребьевки: четвертьфинала, полуфинала (для четвертьфинальных пар) и финала, дабы определить номинальных хозяев решающего матча. Сеяных и несеяных команд не будет. Клубы из одной ассоциации могут попасть друг на друга. О возможных ограничениях УЕФА объявит незадолго до жеребьевки.

Фото: AP / Michael Sohn
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Четвертьфиналы (12-15 августа), полуфиналы (18-19 августа) и финал Лиги чемпионов (23 августа) пройдут в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах команды сыграют по одному поединку.

Аналогичные принципы будут применены к плей-офф Лиги Европы. В жеребьевках четвертьфинала и полуфинала примут участие победители пар 1/8 финала, ответные матчи которых пройдут при пустых трибунах в заранее намеченных местах. Речь о следующих парах: "Шахтер" - "Вольфсбург" (2:1 после первой игры), "Байер" - "Рейнджерс" (3:1), "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1), "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1), "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (5:0), "Базель" - "Айнтрахт" (3:0). Пары "Интер" - "Хетафе" и "Рома" - "Севилья" проведут между собой только один поединок, так как они не успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

Как и в случае с Лигой чемпионов, при жеребьевке плей-офф Лиги Европы сеяных и несеяных команд не будет. Четвертьфиналы (10-11 августа) и полуфиналы (16-17 августа) пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч. Финал 21 августа примет Кельн.

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне, а Лиги Европы - в Дуйсбурге, Кельне, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене

Важный момент: в случае ничьей в основное время во всех четвертьфинальных и полуфинальных встречах как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы будет назначено дополнительное время и при необходимости серия пенальти.

Еще один момент: в обоих турнирах командам позволят провести по пять замен за матч. Но чтобы их сделать, клуб сможет остановить игру не более трех раз. Также можно менять футболистов в перерывах между двумя основными таймами, между основным и дополнительным временем и между двумя дополнительными таймами. В овертайме команде дается еще одна замена. Кроме того, увеличится скамейка запасных: вместо стандартных 18 спортсменов в заявку может внести 23 игрока, как обычно делается только в финале.

Тем временем в чемпионате России состоялись матчи 27-го тура.

Очередное поражение после возобновления сезона потерпело "Динамо". Москвичи проиграли в гостях "Уралу" (1:2) и фактически лишились реальных шансов на попадание в еврокубковую зону. В то же время клуб из Екатеринбурга обогнал в турнирной таблице как "Спартак", так и "бело-голубых". Победу хозяевам во вчерашнем поединке принес точный удар уже в компенсированное время бывшего нападающего "Динамо" Павла Погребняка. У "Урала" отличился также Отман Эль-Кабир, а москвичи свой гол забили благодаря рикошету от Романа Емельянова.

Ну а центральный матч тура состоялся в Тушине, где "Спартак" принимал "Локомотив". Хозяева вели 1:0 после гола Эсекьеля Понсе, на что "железнодорожники" ответили точным ударом полузащитника сборной России Алексея Миранчука с пенальти. Как итог - 1:1.

Встреча принципиальных соперников получилась боевой: в нем было много желтых карточек, а также удаление главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. Специалист гневно отреагировал на решение судьи Сергея Лапочкина о назначении пенальти в пользу "Локомотива".

Добавим, что сразу после дерби владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что новым генеральным директором клуба вместо Томаса Цорна станет Шамиль Газизов, работавший в "Уфе".

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