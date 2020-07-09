В помещениях администрации президента Болгарии начались обыски

В Болгарии представители спецслужб 9 июля пришли с обыском в помещения, которые занимает администрация президента страны. Как передает ТАСС со ссылкой на главного прокурора Ивана Гешева, следователей интересуют кабинеты советника главы государства и его секретаря.

По данным местных СМИ, речь идет советнике президента по вопросам безопасности и обороны Илии Милушевой и секретаре по правовым вопросам и антикоррупции Пламене Узуновой. Отмечается, что им закрыт доступ к секретной информации.

Тот факт, что два сотрудника администрации президента высшего ранга больше не могут просматривать данные с грифом "совершенно секретно", подтвердили в государственном агентстве национальной безопасности. Однако там не назвали никаких имен, лишь отметив, что были получены сведения об их ненадежности.