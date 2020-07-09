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09.07.2020 05:00
Рубрика: Общество

Может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер

Текст: Ольга Игнатова
В жаркую погоду спрос на бытовые и офисные кондиционеры традиционно растет. Однако многие опасаются оборудовать свой дом системой для создания комфортной атмосферы. Бытует мнение, что через кондиционеры в помещение может проникнуть коронавирус. В некоторых офисах до сих пор поэтому системы кондиционирования отключены.

Так может ли коварный вирус проникнуть через устройства кондиционирования? Теоретически - да, пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Но при определенных условиях.

Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса

"Коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Он живет внутри человека, - поясняет эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Какое-то время на фильтре кондиционера он теоретически жить может, но это будет совсем недолго. Другое дело, что кондиционеры после зимы в любом случае надо тщательно обрабатывать, в том числе делать бактерицидную обработку, потому что, помимо коронавируса, там могут быть бактерии. Но есть один момент: кондиционер забирает воздух из помещения и частично выдает его, а для профилактики коронавируса все-таки эффективнее полностью проветривать, открывать окна. Кондиционер, к сожалению, полный воздухообмен не может обеспечить. Когда погода позволяет, лучше держать окна открытыми".

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Но не стоит забывать про еще один важный момент: кондиционер дует в определенном направлении, и если под ним стоит больной человек и чихает (обычно 1,5-2 метра опасный диапазон), то кондиционер может распространить аэрозоль после чихания на более дальнее расстояние порывами воздуха.

"Но надо понимать, что тут должно совпасть много условий. Теоретически это возможно. Именно поэтому Роспотребнадзор не рекомендует использовать кондиционеры в медицинских учреждениях. Чтобы не разносить дополнительно инфекцию, лучше проветривать. И чем чаще, тем лучше, чтобы воздухообмен был как можно более полным", - советует эксперт ведомства.

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