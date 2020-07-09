В Словении подожгли статую Мелании Трамп

В районе словенского города Севница, где выросла нынешняя первая леди США Мелания Трамп, была подожжена ее деревянная статуя. Об этом сообщает Reuters.

Скульптура пострадала от рук злоумышленников в ночь на 4 июля, когда в США отмечается День независимости. В настоящее время полиция расследует инцидент.

Статуя была вырезана бензопилой из ствола липы местным художником Алешем Жупевцем и установлена в окрестностях Севницы в июле 2019 года. Мелания Трамп изображена в полный рост в голубом платье, с весьма условными чертами лица.

В январе этого года в словенском городе Моравче был сожжен восьмиметровый деревянный памятник президенту США Дональду Трампу - изображение американского лидера с двумя лицами (одно обычное, а второе - вампира). Скульптуру несколько раз пришлось перевозить с места на место из-за недовольства местных жителей, прежде чем ее установили в Моравче.