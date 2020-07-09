В США заключенного казнили спустя 30 лет после совершения преступления

Заключенный из Техаса был казнен в Техасе после шестимесячного моратория, введенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Associated Press, 45-летнему Билли Джо Уордлоу была сделана смертельная инъекция в тюрьме города Хантсвилл. За процессом наблюдали невеста преступника, адвокат и два друга.

К высшей мере наказания мужчина был приговорен еще в 1993 году за убийство 82-летнего Карла Коула. Уордлоу решил похитить грузовик старика, чтобы покинуть сельский город и начать новую жизнь со своей девушкой. Во время ограбления он и произвел роковой выстрел.

Ранее Верховный суд США отказался удовлетворить апелляцию заключенного, который признался, что изменился за годы, проведенные в тюрьме. Уордлоу было 18 лет, когда он убил человека. Нейробиологи и группа техасских законодателей выразили обеспокоенность по поводу вынесения приговора людям, совершившим преступления в возрасте до 21 года.