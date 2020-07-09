Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками

Стратегическое оперативное командование Венесуэлы сообщило, что венесуэльские военные "нейтрализовали" самолет наркоторговцев с американским регистрационным номером, который нарушил воздушное пространство Боливарианской республики.
По их информации, это произошло в ночь с 7 на 8 июля. "Самолет был нейтрализован истребителями ВВС Венесуэлы в соответствии с протоколом", сообщают военные в Twitter. Там же размещены снимки самолета, горящего уже после приземления.
Отмечается, что сбитый самолет, частный Hawker 800 (рассчитан на восемь пассажиров, дальность полета с максимальной загрузкой - 4200 километров), имел бортовой номер N339AV. Согласно данным сайта Flightradar, последний зарегистрированный рейс этого самолета был над Мексикой, из центрального штата Толука на остров Косумель в Карибском море. Информации о судьбе экипажа, наличии на борту пассажиров и запрещенных грузов не приводится.
Закон, разрешающий сбивать самолеты наркоторговцев, нелегально использующих воздушное пространство Венесуэлы, был подписан президентом страны Николасом Мадуро в 2013 году.
Несколько дней назад мексиканские военные сбили самолет Hawker 400, который следовал из Венесуэлы. На борту находилось 390 килограммов кокаина.
🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo— @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020