Хорошая новость: смягчены подходы для тех, кто помогает пропиской близким людям в житейских ситуациях. Например, пропишет у себя приезжего племянника, который не собирается стеснять родню своим присутствием. Но штамп в паспорте ему нужен.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за фиктивную регистрацию приезжих на своей жилплощади были осуждены 1200 граждан. Были среди них и хозяева "резиновых" квартир, и сердобольные родственники.

Наказание тем не менее не шуточное: до трех лет колонии.

Однако у хозяев "резиновых" квартир есть возможность покаяться.

Пленум Верховного суда напомнил, что гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности по статье 322.2 УК РФ, если он способствовал раскрытию этого преступления и в его действиях нет иного состава преступления. Допустим, если владелец жилья сам организовывал каналы перевозки нелегалов через границу и подделывал документы, то чистосердечное раскаяние в фиктивной регистрации его не спасет. А если человека замучала совесть и он решил очистить душу и свои квадратные метры, то вправе рассчитывать на снисхождение. Более того, шанс избежать наказания есть даже в том случае, если хозяина уже поймали за руку, или, образно говоря, поймали на жильца.

Иногда по одному "резиновому" адресу могут быть прописаны десятки, а то и сотни человек

"Под способствованием раскрытию преступления следует понимать действия лица, совершенные как до возбуждения уголовного дела, так и после возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица либо по факту совершения преступления и направленные на оказание содействия в установлении органами предварительного расследования времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, участия в нем самого лица, а также в изобличении соучастников преступления, - говорится в документе. - Вопрос о наличии либо об отсутствии основания для освобождения лица от уголовной ответственности по каждому уголовному делу решается судом в зависимости от характера, содержания и объема совершенных лицом действий, а также их значения для установления обстоятельств преступления и изобличения лиц, его совершивших, с приведением в судебном решении мотивов принятого решения".

"Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Верховный суд особо обратил внимание, что действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением. Это положение надо учитывать при рассмотрении дел о фиктивной регистрации.

"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)", - сказано в постановлении.