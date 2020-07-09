Новости

Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии 17:15
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 17:14
Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина 17:12
Российского туриста нашли мертвым в Таиланде 17:10
Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 18:25
Рубрика: Власть

Поймают на жильца

Хозяева "резиновых" квартир получили право на явку с повинной
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Хозяева "резиновых" квартир получили заверения от Верховного суда: они могут явиться с повинной. В таком случае их освободят от уголовной ответственности. Пленум Верховного суда России принял постановление, детально разъясняющее, как судить за преступления в сфере незаконной миграции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хорошая новость: смягчены подходы для тех, кто помогает пропиской близким людям в житейских ситуациях. Например, пропишет у себя приезжего племянника, который не собирается стеснять родню своим присутствием. Но штамп в паспорте ему нужен.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за фиктивную регистрацию приезжих на своей жилплощади были осуждены 1200 граждан. Были среди них и хозяева "резиновых" квартир, и сердобольные родственники.

Наказание тем не менее не шуточное: до трех лет колонии.

Однако у хозяев "резиновых" квартир есть возможность покаяться.

Пленум Верховного суда напомнил, что гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности по статье 322.2 УК РФ, если он способствовал раскрытию этого преступления и в его действиях нет иного состава преступления. Допустим, если владелец жилья сам организовывал каналы перевозки нелегалов через границу и подделывал документы, то чистосердечное раскаяние в фиктивной регистрации его не спасет. А если человека замучала совесть и он решил очистить душу и свои квадратные метры, то вправе рассчитывать на снисхождение. Более того, шанс избежать наказания есть даже в том случае, если хозяина уже поймали за руку, или, образно говоря, поймали на жильца.

Иногда по одному "резиновому" адресу могут быть прописаны десятки, а то и сотни человек

"Под способствованием раскрытию преступления следует понимать действия лица, совершенные как до возбуждения уголовного дела, так и после возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица либо по факту совершения преступления и направленные на оказание содействия в установлении органами предварительного расследования времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, участия в нем самого лица, а также в изобличении соучастников преступления, - говорится в документе. - Вопрос о наличии либо об отсутствии основания для освобождения лица от уголовной ответственности по каждому уголовному делу решается судом в зависимости от характера, содержания и объема совершенных лицом действий, а также их значения для установления обстоятельств преступления и изобличения лиц, его совершивших, с приведением в судебном решении мотивов принятого решения".

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством

"Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Верховный суд особо обратил внимание, что действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением. Это положение надо учитывать при рассмотрении дел о фиктивной регистрации.

"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)", - сказано в постановлении.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ Уголовное законодательство

Главное сегодня

Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Полиция: Мэра Сеула нашли мертвым
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации