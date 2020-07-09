Верховный суд разъяснил порядок наказания за фиктивную прописку

Пленум Верховного суда России принял важные разъяснения: фиктивная прописка близких родственников, хотя формально и попадает под Уголовный кодекс, на деле преступлением не является.

9 июля пленум Верховного суда России принял постановление "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией". В одном из пунктов высокая инстанция напоминает, что действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением. Это положение надо учитывать при рассмотрении дел о фиктивной регистрации.

"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)", - сказано в принятом документе.

Как поясняют родственники, прописка членов семьи может понадобиться для решения каких-то житейских вопросов. Например, ребенка могут прописать в Москве, чтобы устроить в столичную специализированную школу. Зато хозяевам так называемых "резиновых квартир", где массово прописываются мигранты, живущие непонятно где, безусловно, грозит уголовная ответственность.