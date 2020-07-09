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09.07.2020 10:56
Рубрика: Власть

Верховный суд разъяснил порядок наказания за фиктивную прописку

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России принял важные разъяснения: фиктивная прописка близких родственников, хотя формально и попадает под Уголовный кодекс, на деле преступлением не является.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

9 июля пленум Верховного суда России принял постановление "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией". В одном из пунктов высокая инстанция напоминает, что действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением. Это положение надо учитывать при рассмотрении дел о фиктивной регистрации.

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"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)", - сказано в принятом документе.

Как поясняют родственники, прописка членов семьи может понадобиться для решения каких-то житейских вопросов. Например, ребенка могут прописать в Москве, чтобы устроить в столичную специализированную школу. Зато хозяевам так называемых "резиновых квартир", где массово прописываются мигранты, живущие непонятно где, безусловно, грозит уголовная ответственность.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ Уголовное законодательство

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