Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа

Верховный суд США в четверг решительно отклонил аргумент главы Белого дома Дональда Трампа о широкой президентской неприкосновенности и постановил, что прокурор Нью-Йорка может получить доступ к его финансовой отчетности, включая налоговые декларации. Эти документы, отмечают наблюдатели, могли бы предоставить подробную информацию о его состоянии и деятельности его семейной компании по недвижимости - Trump Organization. Одновременно возглавляемым демократами комитетам палаты представителей главной судебной инстанцией США было отказано в праве ознакомления с этими документами, отмечает Reuters.

Вердикт был принят семью голосами за, включая председателя Верховного суда Джона Робертса и двумя против. Отметим, что это решение поддержали даже два назначенца Трампа в Верховном суде, консерваторы Нил Горсуч и Бретт Кавано, которые присоединились к Робертсу и четырем либеральным судьям, отвергая аргументы главы Белого дома о том, что конституция предоставила ему абсолютный иммунитет от любого уголовного преследования в качестве действующего президента.

Трамп является первым президентом со времен Ричарда Никсона в 1970-х годах, который не обнародовал свои налоговые декларации, несмотря на многочисленные требования ряда политиков. Его адвокаты утверждали, что он находится в полной неприкосновенности на своем посту, а у Конгресса нет веских оснований искать просматривать налоговые декларации президента.

Ранее окружной прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс, являющийся демократом, потребовал от Дональда Трампа представить налоговые декларации за несколько лет, чтобы определить, имелся ли у него конфликт интересов на посту президента США и извлекал ли он из этого какую-либо прибыль.

Сам глава Белого дома назвал расследование в отношении его налоговых деклараций "охотой на ведьм" и "политическим преследованием". "Теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Несправедливо по отношению к этому президентству и администрации!", - написал глава Белого дома в Twitter.

Со своей стороны спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы продолжат расследование по делу Трампа, чтобы добиться его вызова в суд.