На Украине стоит открыть специальный центр для изучения безумия, которое поразило киевскую элиту. Об этом в своей статье на портале AgoraVox заявила французская журналистка Кристель Неан.

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". Журналистка также привела слова главы украинских ВМС Алексея Неижпапы об ударе по Херсонской области, который Москва якобы готовит для восстановления водоснабжения Крыма через северный канал.

По мнению Неан, подобные заявления еще более нелепы, чем указанные причины для "нападения" России. "Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны", - считает журналистка.

Она также напомнила о том, как украинская сторона угрожала ударить по Крыму ракетами "Нептун", и предложила вспомнить радиус действия российских ракет "Калибр". Они "могут поразить цель до более чем 2000 км, и у России есть очень хорошие системы противоракетной обороны, чтобы понять, что реализация (этой угрозы удара по Крыму - прим. "РГ") подвергнет Украину еще более разрушительному огню", чем тот, который она может обрушить на российский Черноморский флот своими ракетами "Нептун", отметила Неан.

Она также подчеркнула, что "Россия не намерена вторгаться в соседнюю страну", а "российские лидеры, в отличие от некоторых их западных коллег, не имеют желания бомбить или вторгаться" в другие государства.