Новости

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению полетов за рубеж 12:23
В Татарстане задержан замдиректора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" 12:18
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на гендира "Зенита" 12:14
Матвиенко: Попытки раскола общества из-за голосования провалились 12:14
В Екатеринбурге проверят информацию о похищении мужчины 12:05
Вышел трейлер фильма с Крэнстоном, Джоли и ДеВито про гориллу Ивана 12:04
Ученые: Риск осложнений от CОVID-19 передался людям от неандертальцев 12:01
Репер Канье Уэст создаст собственную политическую партию 12:00
Skoda Slavia: премьера состоится через три недели 12:00
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона 11:55
Врачи рассказали о первых итогах применения российского лекарства против COVID-19 11:52
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении" 11:48
Продолжение "Первому игроку приготовится" выйдет в ноябре 11:47
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео 11:45
В Москве зафиксировано 568 новых случаев выявления COVID-19 11:34
В Красноярском крае ликвидировали сеть подпольных игровых казино 11:31
Суд закрыл дело в связи со смертью бывшего руководителя Чувашии 11:27
Китай купил российских "Фиксиков" 11:26
Медведев оценил шансы Трампа победить на выборах 11:24
Медведев рассказал о главных качествах для поста президента 11:18
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 11:14
Детская железная дорога в Минске открыла новый сезон 11:12
Медведев рассказал об отношениях с Путиным 11:11
Приставы открыли горячую линию для "двойников" должников 11:11
Медведев рассказал, как российским курортам конкурировать с Турцией 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 11:48
Рубрика: В мире

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"

Текст: Диана Ковалева
На Украине стоит открыть специальный центр для изучения безумия, которое поразило киевскую элиту. Об этом в своей статье на портале AgoraVox заявила французская журналистка Кристель Неан.

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". Журналистка также привела слова главы украинских ВМС Алексея Неижпапы об ударе по Херсонской области, который Москва якобы готовит для восстановления водоснабжения Крыма через северный канал.

Фото: iStock
Медведев посоветовал Киеву смириться с реалиями после воссоединения Крыма с РФ

По мнению Неан, подобные заявления еще более нелепы, чем указанные причины для "нападения" России. "Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны", - считает журналистка.

Она также напомнила о том, как украинская сторона угрожала ударить по Крыму ракетами "Нептун", и предложила вспомнить радиус действия российских ракет "Калибр". Они "могут поразить цель до более чем 2000 км, и у России есть очень хорошие системы противоракетной обороны, чтобы понять, что реализация (этой угрозы удара по Крыму - прим. "РГ") подвергнет Украину еще более разрушительному огню", чем тот, который она может обрушить на российский Черноморский флот своими ракетами "Нептун", отметила Неан.

Она также подчеркнула, что "Россия не намерена вторгаться в соседнюю страну", а "российские лидеры, в отличие от некоторых их западных коллег, не имеют желания бомбить или вторгаться" в другие государства.

В мире Европа Франция Отношения России и Украины

Главное сегодня

Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой