ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

По мере приближения осени все больше дискуссий возникает о том, придет ли с холодной и дождливой погодой вторая волна коронавируса в Россию.

Есть предположение, что на распространение коронавируса наложится сезонный грипп. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что люди уже вполне самостоятельно могут контролировать поведение вируса.

"По сути каждый из нас несет ответственность, и чем больше мы знаем о вирусе (как он передается) и адаптируем свое "нормальное" поведение, чтобы сделать себя, свои семьи и все общество более безопасными, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить и контролировать вторую и возможные последующие "волны", - пояснила "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. - Если мы сможем контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку". Она напоминает, что ученые ежедневно узнают новые факты о вирусе, нарабатываются эффективные практики лечения, а также знания о слабых местах в ответных действиях, предпринятых за последние месяцы. "Поэтому есть хорошие шансы предотвратить повторение того, что произошло в первой половине года и выиграть время, пока не разработана вакцина и не определено лекарство для лечения COVID-19", - считает Вуйнович.

В то же время она добавляет, что очень важно не допустить расползания инфекции от каких-то местных очагов ее появления. Иначе опять появится опасность заразиться в любом общественном месте.

"Снижение новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному течению эпидемии, а благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры, несмотря на то, что это не просто, - обращает внимание Вуйнович. - Даже при устойчивом снижении случаев в конкретном регионе или стране, необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все их контакты и помещать на карантин. Эти меры являются основополагающими для предотвращения местной передачи вируса". Также необходимо не забывать о правилах гигиены и социального дистанцирования. Особое внимание уделять соблюдению правил гигиены в медицинских учреждениях вне зависимости от того, принимают ли они пациентов с COVID-19 или нет. И сохранять готовность системы здравоохранения для приема и лечения новых случаев.