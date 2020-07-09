ВС признал режим повышенной готовности причиной пропуска срока в кассации

В четверг пленум Верховного суда России принял проект постановления, разъясняющего особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного судопроизводства. Данный кодекс регулирует процедуру рассмотрения споров граждан с чиновниками.

Важные правовые позиции: режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является уважительной причиной пропуска срока обжалования в кассационной инстанции.

Как объясняет документ, кассационную жалобу по административному спору может подать не только непосредственный участник разбирательства в первой и второй инстанциях, но любое лицо, чьи права затронуты вынесенным решением. Причем пожаловаться в кассационный суд они вправе даже в том случае, если судебный акт не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу. По словам экспертов, данные положения укрепят гарантии защиты прав граждан. Если дело так или иначе затрагивает человека, он сможет вмешаться.

"Кодекс административного судопроизводства регулирует процедуру рассмотрения административных споров. Таких, где одной из сторон является государственная структура. Например, по такой процедуре рассматриваются споры по уплате налогов, когда гражданин или организация не согласны с размером начисленных налогов. Также в порядке, предусмотренном КАС, рассматриваются жалобы, оспаривающие нормативные правовые акты", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Подать кассационную жалобу может даже лицо, не участвовавшее в деле, но чьи права затронуты

Он отметил, что постановление разрешило гражданам продлевать пропущенные сроки подачи кассационных жалоб со ссылкой на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части.

Как известно, в период самоизоляции суды приостанавливали личный прием, поэтому возможности подать жалобу были ограничены.

У заявителя будет возможность дополнить свою жалобу новыми доводами. Это может пригодиться, если юристы в срок не успевают составить подробную жалобу и что-то упустят.