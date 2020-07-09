ВС признал режим повышенной готовности причиной пропуска срока в кассации

Новости

Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии 17:15
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 17:14
Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина 17:12
Российского туриста нашли мертвым в Таиланде 17:10
Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 18:49
Рубрика: Власть

Пожалуетесь позже

ВС признал режим повышенной готовности причиной пропуска срока в кассации
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В четверг пленум Верховного суда России принял проект постановления, разъясняющего особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного судопроизводства. Данный кодекс регулирует процедуру рассмотрения споров граждан с чиновниками.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Важные правовые позиции: режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является уважительной причиной пропуска срока обжалования в кассационной инстанции.

Фото: iStock
Верховный суд разъяснил порядок наказания за фиктивную прописку

Как объясняет документ, кассационную жалобу по административному спору может подать не только непосредственный участник разбирательства в первой и второй инстанциях, но любое лицо, чьи права затронуты вынесенным решением. Причем пожаловаться в кассационный суд они вправе даже в том случае, если судебный акт не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу. По словам экспертов, данные положения укрепят гарантии защиты прав граждан. Если дело так или иначе затрагивает человека, он сможет вмешаться.

"Кодекс административного судопроизводства регулирует процедуру рассмотрения административных споров. Таких, где одной из сторон является государственная структура. Например, по такой процедуре рассматриваются споры по уплате налогов, когда гражданин или организация не согласны с размером начисленных налогов. Также в порядке, предусмотренном КАС, рассматриваются жалобы, оспаривающие нормативные правовые акты", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Подать кассационную жалобу может даже лицо, не участвовавшее в деле, но чьи права затронуты

Он отметил, что постановление разрешило гражданам продлевать пропущенные сроки подачи кассационных жалоб со ссылкой на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части.

Как известно, в период самоизоляции суды приостанавливали личный прием, поэтому возможности подать жалобу были ограничены.

У заявителя будет возможность дополнить свою жалобу новыми доводами. Это может пригодиться, если юристы в срок не успевают составить подробную жалобу и что-то упустят.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Полиция: Мэра Сеула нашли мертвым
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации