В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, который позволит тратить средства материнского капитала на частные детские сады, зарегистрированные на индивидуальных предпринимателей. Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента почти год назад, однако его отложили в долгий ящик. В четверг, 9 июля, депутаты вернулись к нему и вынесли на обсуждение рабочей группы комитета Госдумы по науке и образованию.

Сам законопроект совсем небольшой и меняет всего лишь в одну статью закона об использовании средств маткапитала. Однако именно эта статья стала предметом многочисленных судебных тяжб, следует из пояснительной записки к документу.

Один из авторов законопроекта сенатор Татьяна Кусайко в интервью "РГ" пояснила, что сейчас средства материнского капитала можно направить на получение образования ребенком в любой российской организации, у которой есть лицензия на оказание образовательных услуг. Индивидуальные предприниматели - не организации. Поэтому даже, если у них есть соответствующая лицензия, оплатить их услуги за счет средств маткапитала семья не сможет.

По словам Кусайко, использование организационно-правовой формы "индивидуальный предприниматель" очень распространено при оказании услуг дошкольного образования. "Принятие документа позволит направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность. На мой взгляд, внесение таких изменений поможет избежать ограничения конкуренции и дискриминации на рынке образовательных услуг", - сказала она.

Сенатор также подчеркнула, что риски незаконного обналичивания индивидуальными предпринимателями средств материнского капитала в случае принятия изменений такие же, как при использовании иных организационно-правовых форм.

"К тому же, сейчас, в новых для страны условиях, необходимо рассматривать дополнительные возможности для оказания дополнительной поддержки представителям малого и среднего бизнеса", - подытожила Кусайко.