Российской семье из трех человек, в которой двое работают, для "нормальной жизни" нужно в среднем 85,7 тыс. руб. в месяц. Таков результат исследования, проведенного в июне холдингом "Ромир". Доходом менее 20 тыс. руб. на человека готовы удовлетвориться 2 процента опрошенных - на 9,9 процента больше, чем в 2019 году. На 60 тыс. руб., 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц согласны 22 процента россиян. Почти столько же (21 процент) назвали желаемый семейный доход в 90-120 тыс. руб. Чуть менее 20 процентов респондентов сочли достаточным бюджет в 45-60 тыс. руб., а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4 процента респондентов. В опросе участвовали 1500 россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Наиболее высокими оказались запросы у жителей Северо-Западного (100,8 тыс. руб.), Уральского (95,4 тыс. руб.), Центрального (90,2 тыс. руб.), Дальневосточного (88,3 тыс. руб.) федеральных округов. При этом мужчины хотели бы иметь семейный бюджет в 88,4 тыс. руб., женщины - в 83,6 тыс. руб. Кстати, коронавирус откорректировал среднюю желаемую зарплату. Если в январе граждане хотели получать на руки 92 тыс. руб., то в июне их уже устраивали 74 тыс. руб. в месяц.

Интересно сравнить эти данные с "докоронавирусными" представлениями россиян о "справедливом" минимальном размере зарплаты. В декабре 2019 года треть из них считала, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных была согласна на 30-40 тыс. руб., каждый десятый полагал достаточным 21-30 тыс. руб. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Согласно опросу, с несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются 60 процентов граждан, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывает половина опрошенных, 38 процентов пожаловались на территориальное неравенство. На вопрос, чем можно снизить неравенство, 97 процентов респондентов дали ответ: "дополнительными усилиями государства". Этому также может способствовать снижение демонстративного потребления (91 процент), социальная ответственность бизнеса (80), деятельность некоммерческих организаций и активистов (71).

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан экономнее питаться

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м -14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб. По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2).

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан экономнее питаться. Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах составляла в мае 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась со среднегодовых 35,8 процента до 34,4 в мае. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.

Российской семье из трех человек, в которой двое работают, для "нормальной жизни" нужно в среднем 85,7 тыс. руб. в месяц

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активней всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Треть населения собирается выращивать больше овощей и фруктов на своем приусадебном участке.

При таком устройстве семейной экономики 85,7 тыс. руб. в месяц на трех человек выглядят достаточными для "нормальной жизни".