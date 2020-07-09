За склонение к наркотикам предлагается сажать на срок до 15 лет

Поправки предлагаются статью 230 Уголовного кодекса "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), пояснил председатель комиссии Василий Пискарев.

Интернет существенно повышает степень общественной опасности данного преступного деяния, пояснил он. Дело в том, что "использование высоких технологий значительно увеличивает возможности наркодилеров по склонению граждан нашей страны к наркопотреблению".

- Поэтому нами предлагается ввести повышенную ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, - продолжил депутат, - в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Разрабатывая эти поправки, комиссия, по его словам, действовала в соответствии с поручением президента и положениями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года.

- Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению, - резюмировал Василий Пискарев.

Согласно пояснительной записке, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически - 1,9 млн. человек. В то же время в прошлом году количество выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использованием интернета, увеличилось почти на треть (с 18 918 до 24 817).