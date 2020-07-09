За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 568
- Санкт-Петербург 292
- Свердловская область 276
- Ханты-Мансийский АО 265
- Иркутская область 243
- Нижегородская область 224
- Алтайский край 224
- Ямало-Ненецкий АО 196
- Московская область 192
- Мурманская область 153
- Воронежская область 131
- Челябинская область 129
- Красноярский край 128
- Архангельская область 113
- Ульяновская область 105
- Новосибирская область 101
- Хабаровский край 96
- Саратовская область 94
- Ростовская область 91
- Омская область 89
- Волгоградская область 88
- Оренбургская область 88
- Республика Коми 79
- Ставропольский край 79
- Ивановская область 72
- Тюменская область 72
- Пензенская область 70
- Пермский край 70
- Кемеровская область 69
- Сахалинская область 69
- Самарская область 68
- Чувашская Республика 67
- Тульская область 64
- Краснодарский край 63
- Курганская область 61
- Республика Саха (Якутия) 58
- Кировская область 57
- Приморский край 55
- Республика Тыва 54
- Томская область 54
- Ленинградская область 50
- Белгородская область 48
- Курская область 48
- Республика Дагестан 47
- Республика Башкортостан 47
- Владимирская область 46
- Калужская область 45
- Кабардино-Балкарская Республика 45
- Республика Хакасия 45
- Орловская область 43
- Республика Карелия 42
- Камчатский край 42
- 53. Тамбовская область 41
- Ярославская область 41
- Республика Калмыкия 41
- Брянская область 40
- Рязанская область 40
- Смоленская область 40
- Новгородская область 39
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Бурятия 38
- Республика Мордовия 37
- Забайкальский край 36
- Республика Татарстан 35
- Липецкая область 33
- Астраханская область 33
- Удмуртская Республика 31
- Амурская область 31
- Тверская область 30
- Республика Марий Эл 29
- Псковская область 28
- Магаданская область 27
- Костромская область 26
- Республика Алтай 26
- Республика Ингушетия 23
- Вологодская область 20
- Республика Адыгея 20
- Республика Северная Осетия 18
- Республика Крым 15
- Калининградская область 14
- Чеченская Республика 8
- Ненецкий автономный округ 7
- Еврейская АО 5
- г. Севастополь 3
- Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрирован 707 301 случай (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- г. Москва, Московская область 0,3%
- Чеченская Республика, Республика Северная Осетия 0,4%
- Калининградская область 0,5%
- Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
- Республика Ингушетия, Калужская область, Рязанская область, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7%
За сутки подтверждено 176 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Ивановская область 2
- Калужская область 1
- Московская область 9
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 32
- Архангельская область 2
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 2
- Новгородская область 4
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 36
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 4
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 2
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Ульяновская область 3
- Курганская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Красноярский край 14
- Иркутская область 4
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 4
- Республика Бурятия 2
- Камчатский край 1
- Приморский край 1
- Амурская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерли 10 843 человека.
За сутки выписано из стационаров 8805 выздоровевших:
- Белгородская область 134
- Брянская область 77
- Владимирская область 146
- Воронежская область 251
- Ивановская область 76
- Калужская область 107
- Костромская область 29
- Курская область 53
- Липецкая область 53
- Московская область 372
- Орловская область 70
- Рязанская область 95
- Смоленская область 77
- Тамбовская область 127
- Тверская область 131
- Тульская область 37
- Ярославская область 99
- Москва 1173
- Республика Карелия 52
- Республика Коми 67
- Архангельская область 167
- Вологодская область 18
- Калининградская область 23
- Ленинградская область 7
- Мурманская область 46
- Новгородская область 88
- Псковская область 62
- Санкт-Петербург 182
- Республика Адыгея 25
- Республика Калмыкия 32
- Республика Крым 28
- Краснодарский край 100
- Астраханская область 44
- Волгоградская область 167
- Ростовская область 227
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 114
- Республика Ингушетия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 105
- Карачаево-Черкесская Республика 137
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Чеченская Республика 12
- Ставропольский край 9
- Республика Башкортостан 164
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 46
- Республика Татарстан 10
- Удмуртская Республика 48
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 119
- Кировская область 95
- Нижегородская область 316
- Оренбургская область 87
- Пензенская область 79
- Самарская область 130
- Саратовская область 56
- Ульяновская область 167
- Курганская область 11
- Свердловская область 235
- Тюменская область 68
- Ханты-Мансийский АО 238
- Ямало-Ненецкий автономный округ 83
- Челябинская область 272
- Республика Алтай 13
- Республика Тыва 34
- Республика Хакасия 19
- Алтайский край 81
- Красноярский край 318
- Иркутская область 238
- Кемеровская область 34
- Новосибирская область 170
- Омская область 118
- Томская область 59
- Республика Бурятия 36
- Республика Саха (Якутия) 153
- Забайкальский край 92
- Камчатский край 32
- Приморский край 139
- Амурская область 47
- Магаданская область 6
- Хабаровский край 111
- Сахалинская область 15
- Еврейская автономная область 2
За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 481 316 человек.