За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 568 Санкт-Петербург 292 Свердловская область 276 Ханты-Мансийский АО 265 Иркутская область 243 Нижегородская область 224 Алтайский край 224 Ямало-Ненецкий АО 196 Московская область 192 Мурманская область 153 Воронежская область 131 Челябинская область 129 Красноярский край 128 Архангельская область 113 Ульяновская область 105 Новосибирская область 101 Хабаровский край 96 Саратовская область 94 Ростовская область 91 Омская область 89 Волгоградская область 88 Оренбургская область 88 Республика Коми 79 Ставропольский край 79 Ивановская область 72 Тюменская область 72 Пензенская область 70 Пермский край 70 Кемеровская область 69 Сахалинская область 69 Самарская область 68 Чувашская Республика 67 Тульская область 64 Краснодарский край 63 Курганская область 61 Республика Саха (Якутия) 58 Кировская область 57 Приморский край 55 Республика Тыва 54 Томская область 54 Ленинградская область 50 Белгородская область 48 Курская область 48 Республика Дагестан 47 Республика Башкортостан 47 Владимирская область 46 Калужская область 45 Кабардино-Балкарская Республика 45 Республика Хакасия 45 Орловская область 43 Республика Карелия 42 Камчатский край 42 53. Тамбовская область 41 Ярославская область 41 Республика Калмыкия 41 Брянская область 40 Рязанская область 40 Смоленская область 40 Новгородская область 39 Карачаево-Черкесская Республика 38 Республика Бурятия 38 Республика Мордовия 37 Забайкальский край 36 Республика Татарстан 35 Липецкая область 33 Астраханская область 33 Удмуртская Республика 31 Амурская область 31 Тверская область 30 Республика Марий Эл 29 Псковская область 28 Магаданская область 27 Костромская область 26 Республика Алтай 26 Республика Ингушетия 23 Вологодская область 20 Республика Адыгея 20 Республика Северная Осетия 18 Республика Крым 15 Калининградская область 14 Чеченская Республика 8 Ненецкий автономный округ 7 Еврейская АО 5 г. Севастополь 3 Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрирован 707 301 случай (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: г. Москва, Московская область 0,3% Чеченская Республика, Республика Северная Осетия 0,4% Калининградская область 0,5% Брянская область, Республика Дагестан 0,6% Республика Ингушетия, Калужская область, Рязанская область, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7% За сутки подтверждено 176 летальных случаев: Владимирская область 3

Воронежская область 3

Ивановская область 2

Калужская область 1

Московская область 9

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 32

Архангельская область 2

Калининградская область 1

Ленинградская область 1

Мурманская область 2

Новгородская область 4

Псковская область 2

Санкт-Петербург 36

Ростовская область 3

Республика Дагестан 4

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 2

Нижегородская область 4

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Ульяновская область 3

Курганская область 1

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Красноярский край 14

Иркутская область 4

Кемеровская область 1

Новосибирская область 4

Республика Бурятия 2

Камчатский край 1

Приморский край 1

Амурская область 2

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерли 10 843 человека. За сутки выписано из стационаров 8805 выздоровевших: Белгородская область 134

Брянская область 77

Владимирская область 146

Воронежская область 251

Ивановская область 76

Калужская область 107

Костромская область 29

Курская область 53

Липецкая область 53

Московская область 372

Орловская область 70

Рязанская область 95

Смоленская область 77

Тамбовская область 127

Тверская область 131

Тульская область 37

Ярославская область 99

Москва 1173

Республика Карелия 52

Республика Коми 67

Архангельская область 167

Вологодская область 18

Калининградская область 23

Ленинградская область 7

Мурманская область 46

Новгородская область 88

Псковская область 62

Санкт-Петербург 182

Республика Адыгея 25

Республика Калмыкия 32

Республика Крым 28

Краснодарский край 100

Астраханская область 44

Волгоградская область 167

Ростовская область 227

Севастополь 1

Республика Дагестан 114

Республика Ингушетия 4

Кабардино-Балкарская Республика 105

Карачаево-Черкесская Республика 137

Республика Северная Осетия - Алания 7

Чеченская Республика 12

Ставропольский край 9

Республика Башкортостан 164

Республика Марий Эл 6

Республика Мордовия 46

Республика Татарстан 10

Удмуртская Республика 48

Республика Чувашия 27

Пермский край 119

Кировская область 95

Нижегородская область 316

Оренбургская область 87

Пензенская область 79

Самарская область 130

Саратовская область 56

Ульяновская область 167

Курганская область 11

Свердловская область 235

Тюменская область 68

Ханты-Мансийский АО 238

Ямало-Ненецкий автономный округ 83

Челябинская область 272

Республика Алтай 13

Республика Тыва 34

Республика Хакасия 19

Алтайский край 81

Красноярский край 318

Иркутская область 238

Кемеровская область 34

Новосибирская область 170

Омская область 118

Томская область 59

Республика Бурятия 36

Республика Саха (Якутия) 153

Забайкальский край 92

Камчатский край 32

Приморский край 139

Амурская область 47

Магаданская область 6

Хабаровский край 111

Сахалинская область 15

Еврейская автономная область 2 За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 481 316 человек.