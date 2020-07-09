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09.07.2020 10:35
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 568
  2. Санкт-Петербург 292
  3. Свердловская область 276
  4. Ханты-Мансийский АО 265
  5. Иркутская область 243
  6. Нижегородская область 224
  7. Алтайский край 224
  8. Ямало-Ненецкий АО 196
  9. Московская область 192
  10. Мурманская область 153
  11. Воронежская область 131
  12. Челябинская область 129
  13. Красноярский край 128
  14. Архангельская область 113
  15. Ульяновская область 105
  16. Новосибирская область 101
  17. Хабаровский край 96
  18. Саратовская область 94
  19. Ростовская область 91
  20. Омская область 89
  21. Волгоградская область 88
  22. Оренбургская область 88
  23. Республика Коми 79
  24. Ставропольский край 79
  25. Ивановская область 72
  26. Тюменская область 72
  27. Пензенская область 70
  28. Пермский край 70
  29. Кемеровская область 69
  30. Сахалинская область 69
  31. Самарская область 68
  32. Чувашская Республика 67
  33. Тульская область 64
  34. Краснодарский край 63
  35. Курганская область 61
  36. Республика Саха (Якутия) 58
  37. Кировская область 57
  38. Приморский край 55
  39. Республика Тыва 54
  40. Томская область 54
  41. Ленинградская область 50
  42. Белгородская область 48
  43. Курская область 48
  44. Республика Дагестан 47
  45. Республика Башкортостан 47
  46. Владимирская область 46
  47. Калужская область 45
  48. Кабардино-Балкарская Республика 45
  49. Республика Хакасия 45
  50. Орловская область 43
  51. Республика Карелия 42
  52. Камчатский край 42
  53. 53. Тамбовская область 41
  54. Ярославская область 41
  55. Республика Калмыкия 41
  56. Брянская область 40
  57. Рязанская область 40
  58. Смоленская область 40
  59. Новгородская область 39
  60. Карачаево-Черкесская Республика 38
  61. Республика Бурятия 38
  62. Республика Мордовия 37
  63. Забайкальский край 36
  64. Республика Татарстан 35
  65. Липецкая область 33
  66. Астраханская область 33
  67. Удмуртская Республика 31
  68. Амурская область 31
  69. Тверская область 30
  70. Республика Марий Эл 29
  71. Псковская область 28
  72. Магаданская область 27
  73. Костромская область 26
  74. Республика Алтай 26
  75. Республика Ингушетия 23
  76. Вологодская область 20
  77. Республика Адыгея 20
  78. Республика Северная Осетия 18
  79. Республика Крым 15
  80. Калининградская область 14
  81. Чеченская Республика 8
  82. Ненецкий автономный округ 7
  83. Еврейская АО 5
  84. г. Севастополь 3
  85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрирован 707 301 случай (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. г. Москва, Московская область 0,3%
  2. Чеченская Республика, Республика Северная Осетия 0,4%
  3. Калининградская область 0,5%
  4. Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
  5. Республика Ингушетия, Калужская область, Рязанская область, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7%
За сутки подтверждено 176 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 3
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 1
  • Московская область 9
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Москва 32
  • Архангельская область 2
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 4
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 36
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 4
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 2
  • Нижегородская область 4
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Ульяновская область 3
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Красноярский край 14
  • Иркутская область 4
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 4
  • Республика Бурятия 2
  • Камчатский край 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерли 10 843 человека.

За сутки выписано из стационаров 8805 выздоровевших:
  • Белгородская область 134
  • Брянская область 77
  • Владимирская область 146
  • Воронежская область 251
  • Ивановская область 76
  • Калужская область 107
  • Костромская область 29
  • Курская область 53
  • Липецкая область 53
  • Московская область 372
  • Орловская область 70
  • Рязанская область 95
  • Смоленская область 77
  • Тамбовская область 127
  • Тверская область 131
  • Тульская область 37
  • Ярославская область 99
  • Москва 1173
  • Республика Карелия 52
  • Республика Коми 67
  • Архангельская область 167
  • Вологодская область 18
  • Калининградская область 23
  • Ленинградская область 7
  • Мурманская область 46
  • Новгородская область 88
  • Псковская область 62
  • Санкт-Петербург 182
  • Республика Адыгея 25
  • Республика Калмыкия 32
  • Республика Крым 28
  • Краснодарский край 100
  • Астраханская область 44
  • Волгоградская область 167
  • Ростовская область 227
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 114
  • Республика Ингушетия 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 105
  • Карачаево-Черкесская Республика 137
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Чеченская Республика 12
  • Ставропольский край 9
  • Республика Башкортостан 164
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Мордовия 46
  • Республика Татарстан 10
  • Удмуртская Республика 48
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 119
  • Кировская область 95
  • Нижегородская область 316
  • Оренбургская область 87
  • Пензенская область 79
  • Самарская область 130
  • Саратовская область 56
  • Ульяновская область 167
  • Курганская область 11
  • Свердловская область 235
  • Тюменская область 68
  • Ханты-Мансийский АО 238
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 83
  • Челябинская область 272
  • Республика Алтай 13
  • Республика Тыва 34
  • Республика Хакасия 19
  • Алтайский край 81
  • Красноярский край 318
  • Иркутская область 238
  • Кемеровская область 34
  • Новосибирская область 170
  • Омская область 118
  • Томская область 59
  • Республика Бурятия 36
  • Республика Саха (Якутия) 153
  • Забайкальский край 92
  • Камчатский край 32
  • Приморский край 139
  • Амурская область 47
  • Магаданская область 6
  • Хабаровский край 111
  • Сахалинская область 15
  • Еврейская автономная область 2

За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 481 316 человек.

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