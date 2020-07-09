Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации

Южнокорейские ученые из Центра исследований наночастиц Института фундаментальных наук (IBS) и Сеульского национального университета создали нанокристалл, который способен противостоять опасным дозам радиации. Результаты исследования публикует журнал Advanced Materials.

Известно, что радиолучи широко применяются в медицине в борьбе с раковыми опухолями. Но, к сожалению, облучению подвергается не только опухоль, но и близлежащие ткани и весь организм. Радиация влияет на ДНК, вызывая мутации, ведет к образованию активных форм кислорода - АФК, из-за чего возникает оксидативный стресс и острый лучевой синдром, заканчивающийся гибелью клеток.

Ученые обратили внимание на наночастицы с антиоксидантными свойствами, способные удалять свободные радикалы кислорода. Ими оказались частицы оксида церия (CeO 2 ) и оксида марганца (Mn 3 O 4 ). Но для того, чтобы получить эффект, эти вещества требуются в больших количествах, притом что их крайне трудно получить. Исследователи нашли выход: они вырастили нанокристаллы, причем не раздельно, а соединив Mn 3 O4 и CeO 2 особым образом. Полученное соединение оказалось в пять раз мощнее отдельно взятых элементов.

Ионы марганца осаждали на поверхности нанокристаллов оксида церия, образовывая натянутый слой оксида марганца и увеличивая количество пробелов для проникновения АФК. Это позволяет соединению активнее вступать в реакцию со свободными радикалами кислорода, нейтрализуя их.

Уже проведены тесты, подтвердившие эффективность разработки.

"Предварительно обработанные нанокристаллами органоиды выделяли больше генов, связанных с пролиферацией (разрастанием ткани путем деления клеток) и поддержанием стволовых клеток, и меньше генов клеточной смерти по сравнению с группой без предварительной обработки", - пишет в работе один из соавторов Санг-у Ли.

Опыты на мышах также подтвердили, что нанокристаллы повысили выживаемость грызунов до 67 процентов даже при летальной дозе облучения, снизив воздействие оксидативного стресса на внутренние органы и нейроны.