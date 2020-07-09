В Арктике найден зуб загадочного древнего существа

Палеонтологи описали окаменелую челюсть с одним сохранившимся зубом, которая принадлежала ранее неизвестному наук виду ящера, предположительно, относившегося к семейству дромеозавридов.

Как сообщает Phys.org, ископаемая челюстная кость была обнаружена на севере Аляске, в формации Принс-Крик. Данный регион изобилует окаменелостями динозавров. Однако вновь найденный небольшой фрагмент челюсти является крайне редким открытием. Подробнее о нем можно узнать в журнале PLOS ONE.

Анализ показал, что челюсть принадлежала юной особи. Это был, вероятно, представитель семейства дромеозавридов (Dromaeosaurids) - группы хищных динозавров, тесно связанных родством с птицами. Самыми известными представителями этого семейства являются велоцираптор и дромеозавр.

Эти ящеры обитали по всему миру. Однако их кости были такими тонкими, что они редко сохраняются в окаменелостях. Это затрудняет попытки понять пути их расселения по планете. Даже идентифицировать дромеозавридов сложно, поскольку от них остаются, как правило, только зубы.

Вот и в данном случае сохранился лишь фрагмент нижней челюсти длиной всего 14 мм с одним-единственным зубом. Возраст находки составляет около 70 миллионов лет. Это первый известный окаменелый дромеозаврид, найденный в Арктике.

Анализ показал, что эта кость принадлежит близкому родственнику небольших североамериканских хищных ящеров вида Saurornitholestes. Однако это был какой-то другой вид. Считается, что североамериканские дромеозавриды ведут свое происхождение из Азии. Аляска могла быть ключевым регионом для их расселения.

Новое ископаемое может помочь узнать, какие виды дромеазавридов населяли этот важный с точки зрения палеонтологии регион. Кроме того, до сих пор считалось, что Аляска была для хищных динозавров своего рода коридором миграции. Ученые предполагали, что ящеры попадали туда из Азии и транзитом уходили на юг.

Однако данный дромеозаврид был детенышем. Это указывает на то, что некоторые динозавры обитали и размножались именно в Арктике. Авторы работы предполагают, что будущие результаты исследований дадут более полное понимание этих загадочных арктических дромеозавридов.

"Есть места, где окаменелости динозавров настолько распространены, что небольшой кусочек кости ничего не может добавить к предыдущим научным обоснованиям, но это не относится к аляскинскому образцу, - говорит соавтор исследования Алессандро Кьяренца из Имперского колледжа в Лондоне. - Даже с таким неполным фрагментом челюсти наша команда смогла выяснить эволюционные отношения этого динозавра, а также получить информацию о биологии этих животных. В конечном счете, это поможет нам получить более подробные данные о древней арктической экосистеме".

К слову, останки динозавров на Крайнем Севере впервые были обнаружены лишь несколько лет назад. Та находка сразу перевернула представление о древних ящерах. С тех пор ведутся споры о том, была ли Арктика транзитным путем миграции или постоянным местом обитания динозавров. Новое открытие дает веский аргумент в пользу сторонников второй из этих теорий.