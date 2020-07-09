Звезда сериала "Хор" пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.

Как сообщает CBSLA, 8 июля она отправилась со своим четырехлетним сыном на прогулку по озеру Перу, расположенном в национальном лесу Лос-Падрес (Калифорния).

Спустя три часа сын актрисы Джози Холлис Дорси был найден спящим в лодке. Малыш рассказал правоохранительным органам, что мама захотела искупаться в озере и исчезла. Ее спасательный жилет был найден в лодке. Сына Риверы передали ее родственникам, его здоровью ничто не угрожает.

Сейчас ведутся поиски актрисы, задействованы беспилотники, вертолеты и водолазные команды. В департаменте шерифа округа Вентура рассматривают все версии произошедшего, однако сомневаются, что актриса могла уйти, оставив малолетнего сына в лодке. К тому же на берегу озера был найден ее автомобиль с нетронутыми личными вещами.

Помимо сериала "Хор" Ная Ривера появлялась в эпизодах "Коварных горничных", "Спасателей Малибу" и "C.S.I.: Майами". В 2011 году портал AfterEllen удостоил ее звания самой сексуальной женщины в мире, а спустя два года Ривера выпустила записанный совместно с рэпером Big Sean сингл Sorry.